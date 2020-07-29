В США взлетели вверх продажи огнестрельного оружия

Согласно данным ФБР, в этом году в США взмыли вверх продажи оружия. В июне продали почти 4 млн. единиц огнестрела (для сравнения: в июне 2019-го -- 2,3 млн.). За первое полугодие 2020 года продано уже более 19,1 млн. единиц огнестрельного оружия (за весь 2020-й год -- 28,3 млн.).

Также, по отзывам торговцев оружием, выросло число тех, кто покупает огнестрельное оружие впервые, что косвенно подтверждается ростом числа продаваемых пистолетов относительно ружей.



