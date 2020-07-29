 

Дестабилизация Лукашенко или транзит? Кого задержали в Белоруссии

В Минске и на юге Белоруссии задержаны 33 человека из, предположительно, более чем двухсот военных, граждан России, которые, по версии белорусской стороны, должны были "дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании". (9 августа в Белоруссии должны состояться президентские выборы.) Отмечается, что задержанные оказались бойцами российской ЧВК Вагнера.
 
Между тем, существует менее апокалиптическое объяснение пребывания бойцов ЧВК на территории Белоруссии: имея более мягкий "коронавирусный режим" с другими странами, она использовалась как транспортный коридор для переброски на восток. (Версия проекта WarGonzo). Трудно усомниться в том, что такая переброска могла осуществляться только с ведома Александра Лукашенко.  
 

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