"Гражданин-поэт" отказался от признания своей вины в смертельном ДТП

Актёр и "гражданин-поэт" Михаил Ефремов, обвиняемый в пьяном вождении, повлёкшем смерть человека, несмотря на уже состоявшееся признание вины , драматическое покаянное выступление и обещания всяческих компенсаций членам семьи погибшего Сергея Захарова, решил взять свои слова назад.

Теперь он не считает себя виновным. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщает, что "в суде будут предоставлены все прямые доказательства". Напомним, что предварительное слушание по делу проходит в закрытом режиме.



