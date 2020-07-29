Фильм "Он вам не Димон" продолжает находиться на Ютубе

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов оштрафован на 100 000 рублей за неисполнение решения суда об удалении с Ютуба фильма-расследования "Он вам не Димон" о бывшем председателе правительства РФ Дмитрии Медведеве.

Жданов объясняет, что фильм размещён на личном канале Алексея Навального и удалить он его не может. В то же время Навального в связи с этим делом не привлекают.

Фильм "Он вам не Димон" с марта 2017 года и по сей день набрал более 35 миллионов просмотров.



