 

В США покончил самоубийством профессор, которого затравили за критику людей, громивших магазины

Профессор Университета Северной Каролины Майк Адамс покончил с собой после травли за "мизогинию, ксенофобию, гомофобию и расизм". 
 
Эти эпитеты он заслужил тем, что назвал активно протестующих сторонников Джорджа Флойда -- "головорезами, ищущими возможности беспрепятственно нарушать закон".
 
После этого на Change.org появилось несколько петиций за его увольнение и фактически Адамс был отстранён от должности, а руководство университета публично осудило его высказывания как "бесспорно заслуживающие порицания, хотя и защищённые Первой поправкой".
 
После увольнения Адамс достиг с университетскими властями договорённости по финансовой компенсации, но продолжал тяжело переживать случившееся. 
 
По материалу "Нью-Йорк Пост".

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