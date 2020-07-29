В США покончил самоубийством профессор, которого затравили за критику людей, громивших магазины
- 29.07.2020, 14:16,
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Профессор Университета Северной Каролины Майк Адамс покончил с собой после травли за "мизогинию, ксенофобию, гомофобию и расизм".
Эти эпитеты он заслужил тем, что назвал активно протестующих сторонников Джорджа Флойда -- "головорезами, ищущими возможности беспрепятственно нарушать закон".
После этого на Change.org появилось несколько петиций за его увольнение и фактически Адамс был отстранён от должности, а руководство университета публично осудило его высказывания как "бесспорно заслуживающие порицания, хотя и защищённые Первой поправкой".
После увольнения Адамс достиг с университетскими властями договорённости по финансовой компенсации, но продолжал тяжело переживать случившееся.