В США покончил самоубийством профессор, которого затравили за критику людей, громивших магазины

Профессор Университета Северной Каролины Майк Адамс покончил с собой после травли за "мизогинию, ксенофобию, гомофобию и расизм".

Эти эпитеты он заслужил тем, что назвал активно протестующих сторонников Джорджа Флойда -- "головорезами, ищущими возможности беспрепятственно нарушать закон".

После этого на Change.org появилось несколько петиций за его увольнение и фактически Адамс был отстранён от должности, а руководство университета публично осудило его высказывания как "бесспорно заслуживающие порицания, хотя и защищённые Первой поправкой".

После увольнения Адамс достиг с университетскими властями договорённости по финансовой компенсации, но продолжал тяжело переживать случившееся.



