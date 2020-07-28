 

Генпрокуратура надеется обогатить государство на полтора миллиарда рублей, изъятых у Арашуковых

По сообщению Интерфакса, Генпрокуратура РФ потребовала изъять и обратить в доход государства имущество Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.
 
"Установлено, что при заработной плате Рауля Арашукова за период с 2007 по 2017 гг. в размере 65 млн 917 тыс. рублей и Рауфа Арашукова за период с 2009 по 2018 гг. - 15 млн 651 тыс. 125 рублей, они приобрели имущество на 1 млрд 469 млн 127 тыс. 512 рублей", - сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.
 
Размах семейства Арашуковых (напомним, что Рауф Арашуков -- бывший сенатор) и готовность пользоваться служебным положением в личных интересах -- впечатляют.
 
Стоит отметить, что в данном случае Генпрокуратура посчитала возможным применить тот самый подход (сопоставление легальных источников дохода и реальных трат), который так часто использует в своих расследованиях Алексей Навальный. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Токсичные именины в «Арашуков-Пэласе»
» Мошенничество на выборах может стать уголовным преступлением
» Главного почтовика РФ и любителя миллионных премий ожидает уголовное дело
» Жизнь по-сахалински поражает своим размахом
» Ущерб от коррупции в РФ за прошедший год составил 44 млрд рублей
Материал недели
Без Крылова

Без Крылова

Публикации
Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

45% россиян поддерживают протесты в Хабаровске. Если вообще о них слышали.

  • 22:43
  • 0

Генпрокуратура надеется обогатить государство на полтора миллиарда рублей, изъятых у Арашуковых

  • 22:21
  • 53
Об исключительном бесстыдстве накануне Дня Крещения Руси

Об исключительном бесстыдстве накануне Дня Крещения Руси

Гугл и Ютуб заблокировали православного бизнесмена Малофеева

  • 14:29
  • 331

Чиновников, артистов и блогеров наградят за поправки

  • 13:58
  • 299
Знак единства

Знак единства

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru