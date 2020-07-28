Генпрокуратура надеется обогатить государство на полтора миллиарда рублей, изъятых у Арашуковых
- 28.07.2020, 22:21,
- Новости
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По сообщению
Интерфакса, Генпрокуратура РФ потребовала изъять и обратить в доход государства имущество Рауфа Арашукова и его отца Рауля Арашукова.
"Установлено, что при заработной плате Рауля Арашукова за период с 2007 по 2017 гг. в размере 65 млн 917 тыс. рублей и Рауфа Арашукова за период с 2009 по 2018 гг. - 15 млн 651 тыс. 125 рублей, они приобрели имущество на 1 млрд 469 млн 127 тыс. 512 рублей", - сообщили "Интерфаксу" в надзорном ведомстве.
Размах семейства Арашуковых (напомним, что Рауф Арашуков -- бывший сенатор) и готовность пользоваться служебным положением в личных интересах -- впечатляют.
Стоит отметить, что в данном случае Генпрокуратура посчитала возможным применить тот самый подход (сопоставление легальных источников дохода и реальных трат), который так часто использует в своих расследованиях Алексей Навальный.