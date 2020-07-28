Чиновников, артистов и блогеров наградят за поправки
- 28.07.2020, 13:58,
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Президент Путин наградит граждан, причастных к проведению и пропаганде голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Среди них -- чиновники администрации, представители избирательных комиссий, артисты и блогеры, которые участвовали в "информационной кампании".
По сообщению
сайта Newsru.com, "за последние полтора года президент вручил 2755 государственных наград, но лишь 5% из них были вручены людям, совершившим подвиги... Руководители изо всех сфер явно лидируют по числу полученных орденов и медалей - в целом им досталось около 60% наград, при том что поощряют их не за конкретные достижения, а за абстрактные трудовые успехи и заслуги".
Подробнее: https://www.newsru.com/russia/28jul2020/nagrad_vote.html
Когда конкретно пройдёт награждение устроителей голосования по поправкам -- пока неизвестно, составляются списки.
Подробнее: https://www.newsru.com/russia/28jul2020/nagrad_vote.html