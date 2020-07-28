 

Чиновников, артистов и блогеров наградят за поправки

 
Президент Путин наградит граждан, причастных к проведению и пропаганде голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Среди них -- чиновники администрации, представители избирательных комиссий, артисты и блогеры, которые участвовали в "информационной кампании".
 
По сообщению сайта Newsru.com, "за последние полтора года президент вручил 2755 государственных наград, но лишь 5% из них были вручены людям, совершившим подвиги... Руководители изо всех сфер явно лидируют по числу полученных орденов и медалей - в целом им досталось около 60% наград, при том что поощряют их не за конкретные достижения, а за абстрактные трудовые успехи и заслуги".

Подробнее: https://www.newsru.com/russia/28jul2020/nagrad_vote.html

Когда конкретно пройдёт награждение устроителей голосования по поправкам -- пока неизвестно, составляются списки. 

Подробнее: https://www.newsru.com/russia/28jul2020/nagrad_vote.html

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