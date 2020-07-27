Открылся информационный портал "Русские, вперёд!"

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Информационный портал «Русские, вперёд!» — это русские подписные кампании. Возрождение исторической России, сохранение и сбережение русского народа — это наши цели в политике, экономике, демографии, культуре, историческом наследии, внешней политике, восстановлении единства нашей страны, образовании, науке, здравоохранении, технологическом прогрессе и благосостоянии народа. У нас Русское собрание — это те представители русской национальной элиты, кто готов уже сегодня быть публичным своими политическими взглядами и предоставить нам свои материалы. 

Сергей Григоров

главный редактор портала "Русские, вперёд!"


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