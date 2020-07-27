 

Худшие выборы за 25 лет: что стало с избирательным правом на фоне коронавируса

Общественное движение "Голос" заявило, что сентябрьские выборы (13 сентября в РФ будут выбирать 18 глав регионов) пройдут в худших условиях за последнюю четверть века. 
 
Под предлогом эпидемии коронавируса в законодательстве появились положения, радикально сокращающие возможности общественного контроля над проведением голосования и подсчётом голосов. "Многодневное голосование", неопределённо расширившиеся перспективы "надомного голосования" и "голосования на лавочках" сделали саму идею независимых наблюдателей -- эфемерной.
 
Расширен перечень оснований для лишения граждан права участвовать в выборах, ужесточены правила сбора подписных листов. Несмотря на пропаганду "электронного голосования", нормы, позволяющие собирать часть подписей через портал Госуслуг, практически не используются.
 
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