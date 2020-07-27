 

"Расстояние между арфами не меньше полутора метров": Роспотребнадзор пришёл в театры

Роспотребнадзор разработал "Рекомендации" по профилактике коронавирусной инфекции в театрах и концертных залах.
 
Кроме стандартных рекомендаций по регулярной усиленной уборке, проветриванию помещений и измерению температуры тела работников ("с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела (выше 37)") есть и специфические изобретения.
 
Так, придумана целая система дистанций между артистами в оркестре "с учётом характеристик в отношении образования продуктов дыхания". Между артистами струнных групп и клавишниками дистанция может быть 1,5 метра, а вот между духовыми -- 2 метра. Между дирижёром и оркестром на репетиции расстояние должно быть не менее 2 метров, а на концерте -- не менее 1,5 метров. Певцы же и "выразительно говорящие артисты" должны обеспечить от себя дистанцию не менее 4 метров.
 
Впечатляют также рекомендации "перед духовыми инструментами использовать защитные экраны, выступающие над раструбами соответствующих инструментов", "избегать капающего конденсата или слюны из инструмента на пол" и "спектакли с хоровыми и массовыми сценами исключаются".
 
Больше рекомендаций Роспотребнадзора здесь

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