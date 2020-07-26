Татарский президент и русский президент: абсолютное взаимопонимание

Президент Татарстана Рустам Минниханов написал программную статью – своё видение татарского будущего.





Статью не экстремистскую или сепаратистскую – она кажется благонамеренной и политкорректной, Минниханов не упускает случая произнести слова уважения и верности в адрес «многонациональной России».





Мы попробуем прочесть статью под другим углом. Попробуем представить – предельно корректно, не позволяя себе возноситься в эмпиреи – как выглядели бы идеи президента Татарстана, если бы это были мысли русского президента русского государства -- заодно и покажем, почему справедливо оценивать его именно так.





Рустам Минниханов: «Когда мы говорим о единстве татарского народа, мы не говорим о единообразии. Мы дорожим тем, что есть астраханские, касимовские, сибирские, казанские татары, мишари, кряшены, тептяри… Мы дорожим самобытностью каждого члена нашей большой семьи татар, как среди братьев: каждый— уникальная личность, но вместе— одно целое, одна семья».





Знающий знает: не существует не только единообразия, но и никакого впечатляющего «единства» между казанскими татарами – и православными кряшенами, которых до сих пор иногда записывают в татары. Ещё менее единства между казанскими татарами и сибирскими: год назад на Конгрессе этнологов и антропологов в Казани автор этих строк лично был свидетелем перебранки между «казанцем» и «сибиряком». Сибиряк обвинял казанских татар в том, что они хотят уничтожить особость и отдельность сибирских татар, – казанец отвечал ему, что, отказываясь от татарского единства, сибиряки ослабляют татарскую идентичность и льют воду на русскую мельницу. Разговаривали они при этом по-русски.

Всё это, разумеется, нисколько не мешает татарскому президенту прямо высказывать и пропагандировать мечты об «одной большой семье татар».

Мы не осудим его. Но что сказал бы гипотетический русский президент в России, если бы позволил себе откровенность реального татарского президента в Татарстане?

Он, несомненно, говорил бы о русской мечте – русском единстве: великом, укоренённо тысячелетнем единстве великороссов, малороссов и белорусов. Только в таком виде русский народ является полноценным и целостным, только так его историческая судьба и богатейшая разнообразная культура не имеет пробелов.





Рустам Минниханов: «Исторически сложилось так, что ответственность за единение татар лежит на современном Татарстане. И для каждого из нас, где бы мы ни жили, важно чувствовать его заботу».

Здесь всё очевидно: гипотетический русский президент не преминул бы указать, что именно Россия и только она одна является историческим домом русского народа, историческим домом всех русских, о которых обязана заботиться, и эта ответственность -- первостепенна.





Рустам Минниханов: «Когда мы говорим об особом пути татарского народа и Татарстана, отдельные горячие головы пытаются преподнести это как политику отделения. Для некоторых Татарстан становится картой, которую хотят разыграть, чтобы добавить себе политических баллов, создать несуществующий островок раздора в центре страны. Даже в России, где татары являются вторым по численности народом, люди не совсем ясно представляют нашу историю и культуру. Порой надо объяснять, что в сложные перестроечные годы Татарстан стремился к расширению прав и полномочий, соответствующих его социально-экономическому потенциалу и вкладу в развитие страны, и не более того».

Справедливые слова президента Татарстана не оставляют никаких сомнений в том, что гипотетический русский президент мог и должен был бы всемерно указать на то, что русский народ – первый по численности и по вкладу народ в России, претендующий на права и полномочия, соответствующие его социально-экономическому потенциалу и вкладу в развитие страны. Не более того. Но и не менее. Разумеется, было бы только справедливо, если бы все люди России очень ясно представляли себе историю и культуру русского народа, соразмерно его определяющему значению в исторической судьбе государства.





Рустам Минниханов: Татары — это народ, который во все времена работает на созидание, на интеграцию общества. Вот почему так важно рассказывать о нашей культуре, патриотизме и особенностях мировоззрения, высокой значимости для татар их родного языка. В нём заложен тот смысловой код, который позволяет глубже понять особенности нашего мировосприятия и моральных ценностей.

Золотые слова президента Татарстана! Русские – именно тот народ, который во все времена работает на созидание и интеграцию. Его особенности мировоззрения необычайно важны, а родной язык русского народа – это и есть тот смысловой код, который одухотворяет Россию.





Рустам Минниханов: Быть татарином — это чувствовать связь со своим народом. Мы видим своё будущее в энтузиастах— наших общественных организациях и отдельных активных сыновьях и дочерях татарского народа.

И вновь программные устремления президента Татарстана проговорены чётко и ясно. Нельзя спорить, что и будущее русского народа заключается в его энтузиастах, активных русских людях, постоянно чувствующих связь со своим русским народом. Гипотетический русский президент, несомненно, не упустил бы возможности прямо заявить об их поддержке на благо будущего России.









Как видим, татарский президент и гипотетический русский президент обязательно нашли бы общий язык, ведь в их мировоззрении и понимании будущего народов так много сходных надежд и устремлений.