 

62% американцев боятся говорить то, что думают

Социологическое исследование американского Института Катона (Cato Institute) показало, что 62% американцев занимаются самоцензурой и не говорят вслух того, во что верят. В 2017-м году эта доля составляла 58% американцев.
 
Хотя страх высказывать своё мнение присутствует во всех политических группах, однако наиболее он свойствен республиканцам-консерваторам (77%):
 
62% американцев боятся говорить то, что думают
 
Если говорить о других группах, стоит отметить, что страх высказывать свои взгляды наиболее присущ людям религиозным (71%), а в этническом отношении -- более латиноамериканцам (65%) и белым (64%), чем афроамериканцам (49%).
 
Интересно также, что либералы значительно чаще заявляют о своей поддержке увольнения сторонников Трампа, чем консерваторы -- сторонников Байдена (50% против 36%).
 
32% американцев полагают, что могли бы лишиться работы из-за своих политических взглядов.
 
С опросом можно ознакомиться здесь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ФБР не верит в сотрудничество с Россией
» Американцы считают, что мир их не любит
» В США за два года усилился страх перед террором
» Только половина американцев убеждена во всемогуществе США
» Буш: полная и окончательная победа
Материал недели
Без Крылова

Без Крылова

Публикации
Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

62% американцев боятся говорить то, что думают

  • 06:35
  • 177

Коронавирус и ожирение: созданы друг для друга

  • 21:48
  • 295

"20 лет доверия нет": Хабаровск вновь выходит на улицы

  • 15:55
  • 355

Михаил Мурашко: привычная жизнь вернётся в феврале

  • 15:03
  • 340

Внезапная статистика: сколько и за что мы платим на самом деле

В Голливуде больше не нужны белые гетеросексуальные мужчины

  • 19:28
  • 404
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru