62% американцев боятся говорить то, что думают

Социологическое исследование американского Института Катона (Cato Institute) показало, что 62% американцев занимаются самоцензурой и не говорят вслух того, во что верят. В 2017-м году эта доля составляла 58% американцев.

Хотя страх высказывать своё мнение присутствует во всех политических группах, однако наиболее он свойствен республиканцам-консерваторам (77%):

Если говорить о других группах, стоит отметить, что страх высказывать свои взгляды наиболее присущ людям религиозным (71%), а в этническом отношении -- более латиноамериканцам (65%) и белым (64%), чем афроамериканцам (49%).

Интересно также, что либералы значительно чаще заявляют о своей поддержке увольнения сторонников Трампа, чем консерваторы -- сторонников Байдена (50% против 36%).

32% американцев полагают, что могли бы лишиться работы из-за своих политических взглядов.