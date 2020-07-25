Коронавирус и ожирение: созданы друг для друга

Организация "Общественное здоровье Англии" (Public Health England) выпустила доклад о выявленной связи между избыточным весом и риском осложнённого течения заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В докладе подчёркивается, что почти две трети взрослого населения Великобритании живут с избыточным весом, что в особенности опасно для людей в возрасте 55-74 года, а также для неблагополучного небелого населения. Высказано предположение, что именно большое число таких людей в Великобритании привело к значительному числу смертей от ковида-19 (и в целом большему количеству госпитализаций, в которых чаще нуждаются тучные люди).

Именно ожирение и связанные с ним заболевания названы в докладе "ключевыми факторами риска при ковиде-19".

В заключение в докладе рассматриваются факторы, приводящие к ожирению.

Напомним, что во время так называемой самоизоляции у граждан России не было возможности посещать леса, парки и спортплощадки, большинство людей были вынуждены проводить много времени в четырёх стенах.

С докладом можно ознакомиться здесь











