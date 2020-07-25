 

"20 лет доверия нет": Хабаровск вновь выходит на улицы

В Хабаровске вновь упражнения в счёте: городская администрация насчитала 6,5 тысяч участников нынешних субботних протестов -- общественные организации и журналисты оперируют цифрами 20-30 тысяч человек и более.
 
Так или иначе, акции в поддержку "отставленного в связи с утратой доверия" губернатора Сергея Фургала продолжаются, и в лозунгах хабаровчан заметно желание вписаться в общероссийский контекст. Так, они выражают недоверие президенту Путину -- "20 лет доверия нет" -- скандируют "Россия, просыпайся", "Путина в отставку" и "Я, мы, он, она -- за Фургала вся страна". 
 
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