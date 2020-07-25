Михаил Мурашко: привычная жизнь вернётся в феврале

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что все ограничения, введённые в России из-за коронавируса, могут быть сняты разве что к февралю будущего года. Необходимым условием для этого события Мурашко считает "формирование популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов".

Ранее министр здравоохранения уже говорил, что вакцинация медиков от коронавируса может начаться в августе, однако решение о сроках и масштабах массовой вакцинации пока не принято. Предполагается, что "популяционный иммунитет" -- это иммунитет у примерно половины населения страны.



