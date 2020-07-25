 

Михаил Мурашко: привычная жизнь вернётся в феврале

Министр здравоохранения Михаил Мурашко считает, что все ограничения, введённые в России из-за коронавируса, могут быть сняты разве что к февралю будущего года. Необходимым условием для этого события Мурашко считает "формирование популяционного иммунитета, в том числе с помощью лекарственных препаратов".
 
Ранее министр здравоохранения уже говорил, что вакцинация медиков от коронавируса может начаться в августе, однако решение о сроках и масштабах массовой вакцинации пока не принято. Предполагается, что "популяционный иммунитет" -- это иммунитет у примерно половины населения страны.
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» "Маски делают свободными": германские евреи боятся, что их назначат виновниками эпидемии
» Российские власти продлили ограничения из-за коронавируса до апреля и ввели новые
» Дальневосточная граница РФ закрыта из-за короновируса
» Глава Совета Федерации верит, что Михаил Зурабов оставит министерский пост
» По мнению Зурабова, в России нет проблем с лекарствами
Материал недели
Без Крылова

Без Крылова

Публикации
Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

"20 лет доверия нет": Хабаровск вновь выходит на улицы

  • 15:55
  • 115

Михаил Мурашко: привычная жизнь вернётся в феврале

  • 15:03
  • 127

Внезапная статистика: сколько и за что мы платим на самом деле

В Голливуде больше не нужны белые гетеросексуальные мужчины

  • 19:28
  • 280

Армяно-азербайджанский конфликт выплеснулся на улицы Москвы

  • 18:03
  • 342

Назовись политзаключенным

АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru