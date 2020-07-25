Внезапная статистика: сколько и за что мы платим на самом деле

Антон Любич

Когда Россию накрыла волна ограничений, призванных сдержать распространение коронавируса, люди задумались о том, как правительству стоило бы их поддержать, а правительство задумалось, как ему объяснить людям, что они платят «всего 13% налогов» и потому рассчитывать на существенную поддержку не вправе.

Итак, правда ли, что россиянин платит «всего 13% налогов»? Давайте рассмотрим, сколько налогов платит средний россиянин, живущий на зарплату 27280 рублей в месяц в квартире 55,2 квадратных метра со среднероссийской стоимостью квадратного метра 44900 рублей и ездящий на автомобиле "Лада Гранта" по 17500 километров в год. Некурящий, потому что экономит акцизы на табак.

1. Чтобы заплатить работникам зарплаты, работодатель должен уплатить с них НДС, поскольку по этим расходам не формируется так называемый "входящий НДС". Собственно говоря, стоимость труда и предпринимательская прибыль и являются той самой добавочной стоимостью, которая облагается НДС. 85113 рублей в год. Для работодателя это деньги на оплату труда, т.е. деньги, которые он мог заплатить вам, но перечислил в бюджет.





2. Помимо самой зарплаты работодатель обязан уплатить социальные взносы. 98208 рублей в год. Это налог на вашу заработную плату.





3. Только после этого доходит очередь до НДФЛ - тех самых пресловутых 13%. 42557 рублей в год.





4. Теперь очередь налогов на активы: налог на имущество - 2478 рублей и транспортный налог - 1850 рублей.





5. Вы думаете это всё? Нет. Теперь очередь косвенных налогов - НДС на покупки и акцизов. Примерно 56249 рублей в год. Эти деньги вы платите в магазинах и на заправках, но они идут не в карман предпринимателя, а в карман государства. И вот только теперь мы понимаем, что те 224226 рублей в год, которые остались у гражданина на руках, составляют всего лишь 44% его истинного годового дохода, оставшегося после уплаты прямых и косвенных налогов, в том числе возложенных на работодателя при выплате работнику зарплаты.

Итак, за социальное государство, которое работает для вас, вы платите 56% своего истинного дохода. Вы платите мало налогов?

Что же получаем взамен?





По итогам коронавирусной эпопеи ведомство Максима Решетникова [Министерство экономического развития] отчиталось, сколько предпринимателей обратилось за помощью, сколько получило помощь. Вывод: меры, предложенные правительством, были востребованы деловым сообществом. Но это ли должно быть критерием оценки министерства экономического развития? По данным Торгово-промышленной палаты, 2/3 предпринимателей, считающих себя пострадавшими от ограничительных мер, введённых президентом и губернаторами, вовсе не смогли воспользоваться мерами поддержки. Без малого 40% воспользовавшихся считают, что существенно эти меры им не помогли. Но даже не эти цифры самые важные. Давайте посмотрим на число закрывшихся предприятий малого и среднего предпринимательства. И не по опросам. А по данным электронных касс, прекративших работу:



