В Голливуде больше не нужны белые гетеросексуальные мужчины

Британское издание "Дейли Мейл" опубликовало статью про "обратный расизм" в Голливуде. В ней "привилегированные белые" деятели Голливуда, на условиях сохранения анонимности, жалуются на трудную жизнь и времена, которые "токсичнее Чернобыля".

Дело выглядит так, что сегодня, чтобы сделать карьеру в Голливуде, надо быть цветным, ЛГБТ или женщиной. Женщинам, впрочем, тоже может непоздоровиться: так, актрису Джоди Комер затравили за то, что её возлюбленный выражал поддержку Республиканской партии.

Однако хуже всего приходится гетеросексуальным белым мужчинам средних лет: они сегодня в Голливуде не нужны, о чём чёрные режиссёры высказываются достаточно прямо. Авторы статьи видят корни этого переворота в движении MeToo, которое уже само по себе было достаточно деспотичным, а теперь ещё требовательность масс подогревается движением Black Lives Matter.

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