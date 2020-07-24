Армяно-азербайджанский конфликт выплеснулся на улицы Москвы
- 24.07.2020, 18:03,
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Минувшей ночью на юго-востоке Москвы группы мужчин в медицинских масках громили машины с армянскими номерами.
Посол Армении Вардан Тогонян считает, что это -- провокации "хорошо организованных банд", которые "экспортировали из Азербайджана армянофобскую политику". По словам армянский стороны, конфликты происходят уже десять дней, и не только на юго-востоке, но и на севере Москвы, и в Дзержинском.
У азербайджанской стороны предсказуемо другая точка зрения: армяне первые напали на азербайджанскую арбузную палатку.
В любом случае остаётся непонятным, почему столица России Москва должна становиться полем битвы между азербайджанцами и армянами.
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