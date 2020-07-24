С 1 августа можно будет лететь в Лондон и в Турцию

С 1 августа в РФ возобновятся международные авиаперелёты. Самыми востребованными направлениями для россиян чиновники посчитали Лондон и Турцию, которая будет рада составить конкуренцию российскому внутреннему туризму. Третьей в этом списке почему-то стала Танзания.

Между тем, по данным Интерфакса, ещё 14 июля в Ассоциации туроператоров России сказали, что "хоть завтра" готовы принимать российских туристов Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Египет и ОАЭ.

Международные вылеты будут осуществляться только из шести городов РФ: Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.



