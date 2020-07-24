Корпорации против граждан: монополии повышают тарифы

В последнее время создаётся впечатление: правительство и крупные монополии ведут наступление по всем фронтам на граждан, малый и крупный бизнес: тарифы и поборы растут практически ежедневно – и это несмотря на то, что во втором квартале реальные доходы населения просели на 8%, спад в малом и среднем бизнесе достигает 15%, а в обрабатывающей промышленности – 6-7%.





Жителям страны традиционные сюрпризы преподнесли поставщики услуг ЖКХ и «национальное достояние» – «Газпром». В пользу первых уже прошла индексация тарифов (вторая в этом году) на 2,5-6,5%; второй намерен с 1 августа повысить цены на газ ориентировочно на 3%. Услуги ЖКХ обходятся россиянам уже более чем в 10% их доходов, а «Газпром» «доповышал» цены на внутреннем рынке так, что «дорогие россияне» в мае платили за газ больше, чем стоили поставки газового монополиста в Германию (хотя и нефтяные компании неплохо заработали на дорожающем бензине).





Малому и среднему бизнесу перепало от чиновников, заботящихся о «цифровизации» отечественной экономики. Правительство поставило задачу прослеживать цепочки сбыта не только алкоголя и табака, но даже минеральной воды и молочной продукции. В результате в ближайшем будущем на каждую пачку или бутылку продукции будет клеиться специальная дополнительная этикетка, оборудование для производства которой стоит от 15 до 400 тыс. рублей, а сам лейбл – около 50 копеек.





Представители молочного бизнеса говорят о вероятных потерях в 45 млрд. рублей в год.





Крупные корпорации тоже не избежали проблем. Здесь «Россети» решили поднять цены на передачу электроэнергии для крупнейших потребителей, имеюших прямые договора с ФСК ЕЭС, в четыре (!) раза за три года (это не считая платы за «последнюю милю», которая за семь лет вырастет ещё на 50%). Повышение, которое сейчас рассматривается правительством, уже в этом году увеличит стоимость электроэнергии для промышленности более чем на 25% и обойдётся ей в 40-45 млрд. рублей. При этом прибыль «Россетей» растёт год от года и в прошлом году составила 135 млрд. рублей.





Казалось бы, тут скорее стоило бы снизить тариф, но такого в России просто не бывает.





Все мы слышали много раз о том, что власти не намерены повышать на¬логи (в этом году они выросли уже несколько раз), стремятся жёстко контролировать тарифы естественных монополий и, конечно же, улучшать бизнес-климат в стране. Однако пока спад в промышленности по итогам года, по оценкам Минпромторга, может достичь 8,6%, а доходы населения, скорее в сего, не восстановятся ещё 2-3 года. И тут возникает фундаментальный вопрос.