ОБЭП на 10-м СРЗ: Евгений Зудин получит срок в «особо крупном размере»

На протяжении двух месяцев АО «10 СРЗ» из «Объединенной судостроительной корпорации» (ОСК) в центре федеральных криминальных новостей.





22 июля - очередной скандал в «ОСК». Мурманский ОБЭП начал оперативные мероприятия на АО «10 СРЗ». Информацию подтвердили и на заводе, и в силовом ведомстве.





МАХИНАЦИИ С «ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ» - УЩЕРБ ГОСУДАРСТВУ НА 100 МЛН.





Ранее сообщалось : ФСБ проводит проверку на предприятии по фактам хищений, мошенничества и ущерба государству.





Интерес правоохранителей - неудивителен. Преступления в руководстве судоремонтного завода из ЗАТО Александровск носят системный характер. Одна из причин безнаказанности - покровительство со стороны Марины Ялымовой, Советника Президента АО «ОСК», гендиректору АО «10 СРЗ» Евгению Зудину. Вторая причина – бездействие Военной прокуратуры Северного флота, закрывающего глаза на беззакония и произвол, творящиеся на оборонном заводе.





Сегодня мы расскажем об очередной «серой схеме», которую провернул гендиректор завода Евгений Зудин. Он скрыл от государства факт найма субподрядчиков по договору ГПХ для выполнения госзаказа. Оформил их как полноправных членов трудового коллектива – штатных работников АО «10 СРЗ». Это позволило Зудину получить сверхприбыль и вывести из финансовых активов завода значительную денежную сумму. Большая ее часть вернулась от подрядчиков к Зудину и была им присвоена в целях личного обогащения.





В результате, Министерству обороны РФ нанесен ущерб на сумму более 100 млн. рублей, - следует из вывода компетентных источников.





Действия Зудина могут быть квалифицированы как хищение бюджетных средств в особо крупном размере (ст. 159 и 160 УК РФ) либо как нанесение ущерба государству в особо крупном размере без цели хищения (ст. 165, ч.2 УК РФ), - сообщают из Мурманска.

2 МЕСЯЦА В ЦЕНТРЕ КРИМИНАЛЬНЫХ НОВОСТЕЙ: ВОРОВАТЬ – НЕ ПРИВЫКАТЬ!





Напоминаем – предприятие находится в Мурманской области, в ЗАТО Александровск. Его полное наименование - «10 ордена Трудового красного знамени судоремонтный завод».





Некогда известное предприятие военно-промышленного комплекса СССР, специализирующееся на ремонте кораблей и судов Северного флота, сегодня славится убытками и коррупционными скандалами с участием гендиректора СРЗ - Евгения Зудина.





Так в середине июня достоянием СМИ стала информация о попытке продать государству списанный на металлолом плавучий док СПД-76. Выгодоприобретатель и автор «схемы» - Евгений Зудин, фактический владелец металлолома. Он намеревался продать 10-му СРЗ, которое лично возглавляет, непригодную для эксплуатации груду железа под видом рабочего дока. «Многоходовка» предполагала участие посредника, аффилированного с Зудиным» - компанию «Продмонтаж профи». В случае реализации преступных замыслов Зудина, сумма ущерба, нанесенного государству, превысит 1 млрд. рублей, - пишут СМИ





Следующим эпизодом стали факты хищения 15 млн. рублей, выделенных из федерального бюджета, на демонтаж старого и строительство нового забора вокруг 10-го СРЗ. В итоге, денежные средства освоены и плавно перетекли в карманы Зудина, действующего в сговоре с подрядчиком Артемом Муратовым , возглавляющим ООО «Стройкомсервис», риэлтерской фирмой, состоящей из двух сотрудников. При этом, остатки старого забора по-прежнему на месте, а нового нет и в помине.





ГОСОБОРОНЗАКАЗ НА РЕЖИМНОМ ОБЪЕКТЕ ВЫПОЛНЯЮТ «ДИКИЕ» БРИГАДЫ





На этот раз мы предлагаем вашему вниманию очередной подробный и хитроумный план Евгения Зудина, как нанести ущерб государству в особо крупном размере на сотни миллионов рублей.





Речь идет о ремонте и модернизации флагмана Северного флота - тяжелого авианесущего крейсера «Адмирал флота Советского Союза Кузнецов». Денежные средства выделены по госконтракту № 1822187302961442209025319 от 20.04.2018. Документ подписан между АО «ЦС «Звездочка» и Министерством обороны.





Чтобы выполнить госконтракт, АО «ЦС «Звездочка» заключила серию договоров с АО «10 СРЗ».





Вот один из них - договор № 1822187302961442209025319/036/5 от 29.10.2018 года на сумму 355,7 млн. рублей. Аванс в размере 284,6 млн. рублей уже выплачен и освоен Зудиным.





Стоимость остальных договоров примерно соответствует вышеназванному порядку цифр.





Казалось бы – в чем преступление?





Дело в том, что Зудин передал исполнение этих договоров не коллективу АО «10 СРЗ», а частным подрядчикам.





Вот они.













Подрядчики в свою очередь наняли «дикие» бригады по 30-40 человек из числа жителей Республики Крым и Астраханской области. Люди посторонние, не прошедшие необходимой проверки попали на территорию режимного объекта, обеспечивающего национальную безопасность страны, получили прямой доступ к сердцу оборонно-промышленного комплекса русской Арктики.





Возможность теракта, шпионажа, диверсий стало возможным благодаря попустительству Зудина, нарушившего нормы федерального закона «О государственном оборонном заказе».





СНОВА ОПГ «ЖДАНОВСКИЕ»





Кстати, участие вышеупомянутого Макарова в получении подряда у Зудина пролоббировал их общий знакомый – Петр Алексеев, один из лидеров ОПГ «Ждановские» . Алексеева и Зудина связывают общие экономические интересы, касающиеся «10 СРЗ». Что касается Ивана Макарова, то для него Петр Алексеев – бандитская «крыша». И именно Алексеев, предлагал Зудину воспользоваться фирмой, принадлежащей Макарову, для отмывки денежных средств якобы потраченных на ремонт печально известного дока – СПД-76, списанного на металлолом.





Но и это далеко не все.





БЕЗ ТЕНДЕРОВ И КОНКУРСОВ





О коррупционном сговоре Зудина с подрядчиками свидетельствует отсутствие необходимых конкурентных процедур - тендеров. Договора заключались без проведения конкурсов, как того требует ФЗ «О государственном оборонном заказе». Фактически доступ к оборонному заказу получили те, компании, которые отобрал лично Зудин.





Вопиющим примером халатности, вседозволенности и откровенного наплевательства на закон, стало отсутствие необходимых лицензий на ремонт вооружения и военной техники у фирм, которым Зудин оказывал покровительство. Это исключало возможность обеспечить надлежащий контроль качества выполняемых работ и угрожало техногенными катастрофами, уничтожением дорогостоящего военного оборудования, гибелью сотен, а то и тысяч людей.





Почему же такой опытный и прожженный деляга, как Зудин, даже для видимости не провел ни одного конкурса, чтобы узаконить работу подрядчиков? Ответ на это вопрос вы скоро получите.





ПОСОБИЕ ДЛЯ МОШЕННИКОВ № 1: ЕСЛИ НИКОМУ НЕ СКАЗАТЬ, ЧТО РАБОТУ ВЫПОЛНЯЛИ ПОДРЯДЧИКИ…





«Схема» работы с внешними подрядчиками была продиктовано патологической жадностью Зудина - его желанием обмануть государство и заработать не просто много, а получить сверхприбыль. Как итог, по предварительной информации, ущерб Министерству обороны сегодня превышает более 100 млн. руб.





Суть криминала - в сокрытии информации о найме субподрядчиков для выполнения оборонзаказа. Именно поэтому тендеры и конкурсы на выполнение подрядных работ Зудин не проводил.





Договора с СРЗ об оказании услуг бригадами из Крыма, Астрахани и не только, были гражданско-правового характера (ГПХ). Ни Алексей Симонов, ни Иван Макаров вместе со своими наемными работниками не имели никакого отношения к коллективу АО «10 СРЗ» и трудовой договор с ними не заключался.





Однако, впоследствии при подписании актов выполненных работ в военной приемке и перед головным исполнителем - АО СРЗ «Звездочка», Евгений Зудин вписал в отчетные документы имена работников Симонова и Макарова как штатных сотрудников АО «10 СРЗ». Соответственно договора ГПХ с внешними фирмами Зудин скрыл, как будто работы завод проводил самостоятельно без найма субподрядчика.





Чтобы убедиться в обоснованности наших аргументов, достаточно сравнить фальшивые рабочие табели, которые представлены Зудиным на «Звездочку» для отчета в военную приемку, с журналом учета промышленности на «Адмирале Кузнецове», где фигурируют субподрядчики.





Если сопоставить эти документы, то получится интересная картина: одну и ту же работу выполняли бригады подрядчика Макарова и «трудовой коллектив» СРЗ, состоящий на самом деле из этих же самых бригад.





То есть, подрядчики получили от Зудина деньги 2 раза – по договору ГПХ и как штатные сотрудники АО «10 СРЗ» с «липовыми» нормочасами в фальшивых рабочих табелях, - разве не так?





Что побудило пойти Зудина на этот подлог и мошенничество становится понятно, если проанализировать капитализацию проекта и условия извлечения из него личной выгоды пусть и криминальным путем.





Если бы Зудин, отчитываясь перед «Звездочкой», честно признался, что нанимал субподрядчика, прибыль «10 СРЗ» не могла превышать 1% от суммы выплаченной Симонову. Таковы правила при заключении подрядного договора ГПХ. Это ограничивало возможности Зудина освоить весь объем средств, выделенных ему «Звездочкой».





Как строятся расчеты – проиллюстрируем гипотетическим примером.





Например, общая смета работ по заказу «Звездочки» - 60 млн. руб. Зудин заключает договор ГПХ с Макаровым, который выполняет подряд на 20 млн. руб. Прибыль Зудина – не более 200 тыс. руб. Около 40 млн. руб. остались неосвоенными.





Но если по документам все работы выполнил «10 СРЗ», то у Зудина есть полное право освоить под лимит всю сумму в размере 60 млн. руб., вместо положенных 20 млн. 200 тыс. руб. Таким образом, ущерб государству – почти 40 млн. руб.





В реальности, повторимся, действия Зудина обернулись потерями для бюджета превышающими 100 млн. рублей.





ПОСОБИЕ ДЛЯ МОШЕННИКОВ № 2: ПОДРЯДЧИКИ ВОЗВРАЩАЮТ ДЕНЬГИ ЗУДИНУ





Украсть деньги у государства, вывести их по максимуму с завода, а потом вернуть себе – вот что заботило гендиректора АО «10 СРЗ» в первую очередь. Мошенничество с договорами ГПХ, когда под видом работников завода скрывались наемные бригады, было выгодно Зудину и позволяло ему перечислять в пользу подконтрольных ему подрядчиков и разных аффилированных компаний значительные суммы заводских денег.





Так, мнимые члены трудового коллектива «10 СРЗ» получали дополнительные начисления на оплату своих услуг - например, коэффициент за работу на Крайнем Севере.





СРЗ платил за их перевозку автотранспортом, нанятым у АО «ПКФ СевТехКомп», а также проживание в хостелах, которые арендовал у ООО «ССК». Не так давно эта компания уже фигурировала в мутной истории, связанной с Зудиным и его попыткой продать государству металлолом под видом рабочего дока (СПД-76).





Примечательно, что по факту, договора ГПХ, на которых в действительности строились взаимоотношения АО «10 СРЗ» и подрядных бригад, не предусматривали подобных трат. Действуя как мошенник, Зудин искал любую возможность, чтобы дополнительно обременить завод и заплатить подрядчику как можно больше денег за счет фиктивных статей расхода.





Например, работы бригад Симонова и Макарова, которые не выполнялись или делались с явным браком, руководство завода принимало и оплачивало регулярно.





А что потом? Есть информация, что деньги, которые по схемам Зудина текли в карман подрядчиков Симонова и Макарова, потом обратно Зудину же и возвращались. В криминальной цепочке оказались задействованы – заместитель генерального директора Сергей Смирнов и начальник отдела главного строителя Владимир Василько.

Владимир Василько

Сергей Смирнов





Но если Зудин и его приближенные систематически обворовывают госбюджет, а качество работ бригад Симонова и Макарова оставляет желать лучшего, убытки, причем колоссальные, несет 10-й судоремонтный.





Завод вынужден за свой счет исправлять недоделки подрядчиков. Для этого Зудин отвлекает значительные бюджетные средства, выделенные СРЗ на другие государственные проекты.





Таким образом, Министерство обороны щедрой рукой оплачивает махинации и ущерб, нанесенный Зудиным оборонному комплексу. А как же иначе – где ему еще деньги взять? Прибыли завод не имел и не имеет. Убыток за прошлые годы превышает 1 млрд. рублей. Неотработанные авансы за ремонт и модернизацию авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» свыше 2 млрд. рублей.





ХИЩЕНИЕ, МОШЕНИЧЕСТВО, УЩЕРБ: НА СКОЛЬКО СЯДЕТ ЗУДИН





Остается еще один вопрос волнующий многих, в первую очередь, Евгения Зудина, по какой статье он все-таки будет осужден?





Мнение наших источников разделилось. Часть усматривает в действиях гендиректора АО «10 СРЗ» признаки хищения бюджетных средств в особо крупном размере – ст. 159 (Мошенничество) и 160 УК РФ (Присвоение или растрата).





Другие эксперты утяжеляют вину Зудина «нанесением особо крупного ущерба Министерству обороны при отсутствии признаков хищения» - ст. 165, ч. 2 УК РФ.





Первая публикация - блог Петра Иваненко



