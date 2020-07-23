В Хабаровске начали заводить дела на самых активных
- 23.07.2020, 20:13,
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В Хабаровске начали вызывать на допросы наиболее активных участников акций в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала.
Протоколы об организации несанкционированной акции протеста составлены на секретаря отделения КПРФ в Хабаровском крае Петра Перевезенцева и депутата краевой думы Сергея Ильина.
Член движения "Гражданское общество" Артём Мозгов сообщил, что против него возбуждено дело по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга".
Стихийные выступления и митинги в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала (а теперь и против назначения Михаила Дегтярёва) продолжаются уже 13-й день.