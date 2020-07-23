 

В Хабаровске начали заводить дела на самых активных

 
В Хабаровске начали вызывать на допросы наиболее активных участников акций в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. 
Протоколы об организации несанкционированной акции протеста составлены на секретаря отделения КПРФ в Хабаровском крае Петра Перевезенцева и депутата краевой думы Сергея Ильина. 
Член движения "Гражданское общество" Артём Мозгов сообщил, что против него возбуждено дело по статье "Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга".
 
Стихийные выступления и митинги в Хабаровске в поддержку Сергея Фургала (а теперь и против назначения Михаила Дегтярёва) продолжаются уже 13-й день.
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