Дмитрий Песков считает, что Байкал не может быть препятствием для экономики

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что разрешение сплошных вырубок на Байкале ради строительства Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей никак не навредит экосистеме озера Байкал и представляет собой "золотую середину" между заботой об экологии и экономическим развитием.

Кроме того, по представлению Минприроды, хозяйственную деятельность на берегах Байкала могут разрешить и в тех случаях, когда это будет касаться "инвестиционных проектов, реализуемых на основании актов федерального правительства, указов, распоряжений и поручений президента России".

Фактически это означает, что возможности для ведения хозяйственной деятельности близ Байкала стали очень широки. Впрочем, Песков считает, что защита Байкала остаётся "незыблемым приоритетом"; с точки зрения пресс-секретаря президента, нет оснований считать, что возможности природоохранных ведомств с принятием дополнения к Федеральному закону уменьшились.

Напомним: до 31 декабря 2024 года проведение государственной экологической экспертизы для строительства вышеупомянутых объектов на берегах Байкала больше не требуется.