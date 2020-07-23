Но дело в том, что выбор на выборах – это вещь серьезная, с последствиями. Нельзя просто так сказать на следующий день,глянув на обнародованные цифры: «Ах вот кого выбрали! Интересно…» — и пойти себе дальше, как ни в чем не бывало. Нет, все уже будет по-другому, если выбор вы сделали неправильно. И по-другому будет не где-то там, в ближайшей Галактике, не в соседнем крае, а у тебяв стране. И у тебя дома!
Все изменится в твоей жизни.
Хотел бы ты знать, как изменится? Но кто ж тебе скажет заранее!!! Даже если б и хотели, не скажут – по разным соображениям.
Поэтому соображать нужно тебе! И поэтому главнейший принцип при голосовании должен быть для тебя такой: «Не навреди!». Прежде всего, самому себе. А уж потом только «Чего бы я хотел?» или « О чем мечтается».
Вот это и есть реальная демократия, когда «демос кратит», то есть народ правит. Точнее, выбирает верный курс. Или хотя бы не дает пойти по неверному. Отсекает плохие сценарии.
Бывает и наоборот – далеко ходить за примерами, к сожалению, не надо.
Почему к сожалению?
А потому что дурные примеры уж слишком близко подобрались к Беларуси – и географически, и политически, и информационно. И финансово. Подобрались – и ждут своего часу. Чтобы дать урок!
Дадим дождаться этим любителям побузить за плату или нет? – решать вам, дорогой избиратель! И обращаясь к вам со словом «дорогой», я вовсе не проявляю излишний пиетет, а просто отдаю дань политической реальности. Сегодня голос каждого дорог настолько, насколько он вообще может быть дорог. Ибо решается даже не судьба страны – решается ваша судьба…
Думайте о своем голосе так, как будто это ваш страховой полис, которым вы застраховали свою жизнь, а теперь хотите доверить его кому-то из кандидатов. И тогда вопрос «Кому?» сразу перестанет быть для вас абстрактным.
Он, вообще, очень конкретен и не имеет отношения к борьбе лучшего с хорошим. Или там старого с новым. Во-первых, власть стара, ей уже тысячи лет, и вряд ли в ней можно придумать что-то новое. И всякий новый рано или поздно станет в ней старым. А, во-вторых, нельзя придумать чего-нибудь по-настоящему новенького к выборам, ибо возникает вопрос: «А почему вы этого раньше не придумали?».
Новое должно появляться не к выборам, как ложка к обеду, а в ходе творческой и постоянной деятельности. Задолго до выборов!Иначе новизна — это обыкновенная кампанейщина. Блестящая приманка – чтобы привлечь на ее манящий блеск ваши голоса.
Нет, реальный выбор совершается между плохим и хорошим. Еще точнее, между неизвестным и проверенным. Но в любом случае, это не пятьдесят оттенков прекрасного, а цветовая дихотомия – черное или белое! И только-то…
Но в этом вся и сложность. С оттенками еще можно было бы поиграть, а вот с черно-белым – либо-либо!
Так волею судеб устроена белорусская политическая система. В ней ставки очень высоки: либо все хорошо – либо все очень плохо. Политическая стабильность пока отделяет нас от такого жесткого выбора, но как только она заколеблется – он тут как тут! Предлагает себя…
Поэтому сообщаю вам пароль к прохождению нынешних выборов – «Политическая стабильность!». Кто его не знает, тот никуда не пройдет.
Значит, победит тот, кто за стабильность. А все остальное – нестабильность. То есть тупик. Дихотомия. Неизвестность. И неизбежность повторить судьбу Украины, только с гораздо более быстрыми и худшими последствиями. Просто потому, что Беларусь куда компактнее – у нее нет областей, от которых она могла бы отказаться.
Одна надежда: Беларусь, конечно, компактнее, зато белорусы – умнее…