 

Российским морякам дали по 253 года

По 253 года лишения свободы получили в Греции российские моряки Константин Семёнов и Иван Возниковцев за организацию нелегальной миграции.
 
Эти поражающие воображение сроки российские моряки получили потому, что каждого мигранта греческий суд посчитал отдельно и назначил за каждого срок от 7 до 12 лет.
 
По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, россияне остались фактически без юридической помощи: "адвокат по назначению" практически не общался с ними, таким образом российские граждане оказались предоставлены самим себе.
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APN.ru