Российским морякам дали по 253 года

По 253 года лишения свободы получили в Греции российские моряки Константин Семёнов и Иван Возниковцев за организацию нелегальной миграции.

Эти поражающие воображение сроки российские моряки получили потому, что каждого мигранта греческий суд посчитал отдельно и назначил за каждого срок от 7 до 12 лет.

По словам вице-президента российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова, россияне остались фактически без юридической помощи: "адвокат по назначению" практически не общался с ними, таким образом российские граждане оказались предоставлены самим себе.