Борьба с протестами населения - главная цель Генпрокуратуры РФ

Глава Генеральной прокуратуры РФ Юрий Чайка заявил на ежегодном докладе в Совете Федерации, что приоритетным направлением деятельности ведомства в текущем году является борьба с протестной активностью населения. Глава Генеральной прокуратуры РФ Юрий Чайка заявил на ежегодном докладе в Совете Федерации, что приоритетным направлением деятельности ведомства в текущем году является борьба с протестной активностью населения.





"Приоритетным направлением остается недопущение использования деструктивными силами протестной активности населения для достижения своих политических целей и дестабилизации обстановки в России", - цитирует выступление генпрокурора агентство Интерфакс.





Любопытно, что по результатам исследования Левада-центра, проведенного в марте, 86% россиян вообще не собираются принимать участие в каких-либо протестных акциях, а на митинги готовы выйти не более 8% наших сограждан.





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