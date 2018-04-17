Борьба с протестами населения - главная цель Генпрокуратуры РФ
- 17.04.2018, 18:33,
- Новости
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Глава Генеральной прокуратуры РФ Юрий Чайка заявил на ежегодном докладе в Совете Федерации, что приоритетным направлением деятельности ведомства в текущем году является борьба с протестной активностью населения.
"Приоритетным направлением остается недопущение использования деструктивными силами протестной активности населения для достижения своих политических целей и дестабилизации обстановки в России", - цитирует выступление генпрокурора агентство Интерфакс.
Любопытно, что по результатам исследования Левада-центра, проведенного в марте, 86% россиян вообще не собираются принимать участие в каких-либо протестных акциях, а на митинги готовы выйти не более 8% наших сограждан.
АПН следит за развитием событий.