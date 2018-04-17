 

Роскомнадзор грозит блокировкой AppStore и Google Play

Чиновники Роскомнадзора потребовали удалить приложение Telegram из AppStore и Google Play. Одновременно регулятор угрожает заблокировать все ресурсы, которые позволяют получить доступ к мессенджеру. Об этом сегодня сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на пресс-службу ведомства. 

Что будет происходить в том случае, если Apple и Google откажутся удалять приложение, можно только догадываться. «Роскомнадзор принимает и будет принимать все необходимые меры для выполнения решения суда, в том числе связанные с ограничением доступа к интернет-ресурсам, способствующим функционированию сервисов компании Telegram Messenger Limited Liability Parhnership», — цитирует издание заявление ведомства.

В том случае, если Роскомнадзор решит заблокировать AppStore и Google Play, то последствия такого решения могут оказаться катастрофическими. Как известно, через эти сервисы распространяются в том числе и государственные приложения, в частности, «Госуслуги». На разработку этих программ были потрачены миллиарды из бюджета. Кроме того, в AppStore и Google Play находятся мобильные приложения российских банков, в том числе и государственных. 

Таким образом, блокировка этих облачных сервисов может очень сильно задеть государственные интересы.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Санкции Интернет Роскомнадзор
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