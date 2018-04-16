 

Студентов-бюджетников обяжут отработать на государство не менее 4 лет

В Государственную Думу РФ внесен новый законопроект, предполагающий обязательное распределении выпускников в государственные учреждения после окончания учебы в ВУЗах. Об этом сегодня сообщает телеканал Дождь со ссылкой на официальный портал Госдумы.

Если студент поступает на бюджетное место, то, после окончания учебы, он будет обязан «проработать по своему образованию и квалификации» в госучреждении, говорится в проекте закона. Для учащихся по системе бакалавриата срок работы составит четыре года. Студентам-специалистам придется отработать на государство пяти лет, а магистрам — не менее шести.

В том случае, если студент откажется работать в государственной компании, он будет обязан полностью возместить все расходы на его обучение.

Таким образом, чиновники попытаются решить проблемы, связанные с трудоустройством студентов, говорится в документе. По словам депутатов, готовивших проект закона, нововведения позволят министерствам «планировать государственный заказ» и готовить именно тех специалистов, которые будут востребованы в будущем. 
 
Каким образом «молодые специалисты» будут сводить концы с концами, получая мизерную зарплату в госучреждениях по окончании ВУЗа, депутаты пока не сообщают. Стоит также отметить, что рассчитывать на совмещение учебы и работы смогут далеко не все, так как не в каждом учебном заведении это возможно.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
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