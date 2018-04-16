В России началась активная фаза блокировки Telegram

Чиновники Роскомнадзора сообщили о начале блокировки сервиса Telegram на территории РФ, в связи с чем всем операторам связи были разосланы соответствующие уведомления. Чиновники Роскомнадзора сообщили о начале блокировки сервиса Telegram на территории РФ, в связи с чем всем операторам связи были разосланы соответствующие уведомления.





Требование регулятора подкреплено решением Таганского суда Москвы, который удовлетворил совместное ходатайство Роскомнадзора и ФСБ о запрете мессенджера на территории РФ и немедленном вступлении в силу решения суда.





Известно, что по требованию ведомства будет ограничен доступ к интернет-версии программы, веб-клиенту и к приложению Telegram. Также мессенджер должен быть удален из магазинов приложений.





В данный момент сервис работает с сильными перебоями, однако большинство пользователей заранее позаботилось о том, чтобы обойти блокировку, и пользуются услугами сервисов VPN или настраивают прокси-соединение.





Отметим, что ранее создатель Telegram Павел Дуров пообещал, что его команда встроит в приложение специальный автоматический обход блокировки.





АПН следит за развитием событий.



