 

Лондон готовит очередной пакет санкций для российских олигархов

Правительство Великобритании готовит к введению очередной пакет санкций в отношении российских бизнесменов. Об этом сегодня сообщает издание The Sunday Times со ссылкой на премьер-министра Терезу Мэй.

В этот раз под прицелом британцев могут оказаться известные российские олигархи - Олег Дерипаска, Виктор Вексельберг и Роман Абрамович. Как заявила премьер-министр, Лондон намерен ограничить использование «незаконных финансов» российских чиновников и бизнесменов на территории королевства.

Напомним, что ранее 6 апреля Дерипаска и Вексельберг были включены в санкционный список США вместе с другими чиновниками и предпринимателями из России.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Санкции
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