 

Реальные опасности санкций

Пол интернета забито рассуждениями про то как теперь , после американских санкций, Дерипаска с Вексельбергом будут просить милостыню в подмосковных электричках. И оживленной дискуссией - стоит ли им подавать.
 
 

Я лично за Дерипаску не беспокоюсь. Он выжил в девяностых, выживет и в десятых.

 

 

За кого я беспокоюсь, так это за сотрудников Госдепа, эти санкции готовивших. Все ли у них хорошо? Достаточно ли качественно сделан фальшивый паспорт на имя аргентинского шахтера? Куплен ли уже билет в Южное Сомали? Продуманы ли пути побега?

 

 

Потому что это Путина можно травить годами, и он будет только ухмыляться. А Дерипаска, знаете ли, он может и не простить. И (широко освещавшийся на Западе) пример Насти Рыбки, стремительно заныкавшейся в таиландскую тюрьму (!!!), чтобы только избежать встречи с людьми Дерипаски, должен был намекнуть американцам о необходимых мерах безопасности.

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