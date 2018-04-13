Реальные опасности санкций

Пол интернета забито рассуждениями про то как теперь , после американских санкций, Дерипаска с Вексельбергом будут просить милостыню в подмосковных электричках. И оживленной дискуссией - стоит ли им подавать.

Я лично за Дерипаску не беспокоюсь. Он выжил в девяностых, выживет и в десятых.

За кого я беспокоюсь, так это за сотрудников Госдепа, эти санкции готовивших. Все ли у них хорошо? Достаточно ли качественно сделан фальшивый паспорт на имя аргентинского шахтера? Куплен ли уже билет в Южное Сомали? Продуманы ли пути побега?