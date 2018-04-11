Криминальное кубанское правосудие ожидает большая чистка

Ожидаемая в самое ближайшее время смена руководства Верховного Суда России вероятнее всего повлечет за собой масштабную зачистку в судейском сообществе страны, многие представители которого безвозвратно погрязли в коррупции. Одной из первых, кого коснется эта реформа, может стать краснодарская «золотая судья» Елену Хахалеву, чье имя давно стало нарицательным. Свое независимое расследование о происходящем на Кубани публикует издание Московский Монитор



Сегодня Елена Хахалева вместе со своим давним партнером, криминальным бизнесменом из станицы Кущевской Федором Стрельцовым, известным также по прозвищу Федя Обнал, лихорадочно пытается обелить свое «доброе имя», пытаясь привлечь к ответственности тех, кто говорил правду о коррупции в судебной системе Краснодарского края. Однако, по мнению журналистов издания, на деле Хахалева и Стрельцов открыли ящик Пандоры: людей, которые прекрасно осведомлены об их криминальной деятельности, слишком много, и все больше из них готовы открыто поделиться этой информацией с правоохранительными органами.



Конец эпохи Лебедева



Самая обсуждаемая сейчас среди российских судей информация связана с давно назревшей отставкой председателя Верховного Суда РФ 74-летнего Вячеслава Лебедева, который бессменно занимает свой пост с 1989 года. Среди кандидатур его возможного преемника эксперты совсем недавно даже называлипремьер-министра России Дмитрия Медведева, обладающего всеми необходимыми для этого регалиями, начиная от юридического образования и заканчивая огромным авторитетом в органах власти.



«Это очень хорошая новость, - говорит о возможном предстоящем назначении Дмитрия Медведева председателем Верховного Суда бывший сочинский судья Дмитрий Новиков, регулярно информирующий общественность о коррупции в рядах его бывших коллег. - К любому другому человеку можно будет найти подход, но как можно давить на экс-президента Российской Федерации? Приход Медведева будет для России большим благом, потому что он выметет всех коррупционеров из судебной системы большой метлой. Когда Лебедев уйдет, я открою бутылку шампанского».



Для Краснодарского краевого суда изменения в руководстве Верховного Суда также чреваты серьезными последствиями. Именно Краснодарский суд уже давно посылает тревожные сигналы о сбоях в российской судебной системе. Главным «токсичным активом» кубанского правосудия давно стала зампред Краснодарского краевого суда Елена Хахалева, еще в 2000 году получившая статус судьи по фальшивому диплому Тбилисского государственного университета и в дальнейшем поставившая под свой контроль все резонансные решения по земельно-имущественным вопросам. Под прикрытием судейской мантииХахалева давно превратилась в земельного латифундиста и строительного магната.



Если руководство Верховного Суда как будто не замечает скандала вокруг диплома Хахалевой, то совершенно иная картина в соседней с Россией стране – Грузии. Тамвовсю идет официальное расследование обстоятельств использования Хахалевой поддельного диплома Тбилисского госуниверситета, а также оснований выдачи ей осенью прошлого года через грузинский суд некоего дубликата несуществующего диплома. Грузинские правоохранители намерены возбудить уголовные дела и в отношении тех лиц, которых Хахалева использовала как лжесвидетелей с помощью брата своего супруга – грузинского медиамагната Давида Зилпимиани.



Идет проверка диплома Хахалевой и в Следственном комитете России, задействован также Интерпол, которого трудно заподозрить в необъективности. Именно Интерпол, как стало известно через грузинские источники, уже получил официальные данные от грузинской стороны, из которых следует, что Хахалева никогда не обучалась ни в одном из вузов Грузии и никакой диплом юриста ей выдан не был. Эксперты считают, что после того, как данный ответ будет получен Следственным комитетом России, незамедлительно встанет вопрос о получении согласия на возбуждение в отношении судьи Хахалевой уголовного дела. Не стоит забывать, что кроме поддельного диплома, она все эти годы получала зарплату из федерального бюджета, так что речь может идти и о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».



Кроме того, совсем недавно в СК РФ поступило заявление Камо Степаняна, бывшего сотрудника фирм мужа «золотой судьи», бизнесмена Роберта Хахалева. В этом заявлении содержится подробная информация о многочисленных преступлениях, связанных с хищением государственных средств при участии хахалевских фирм в государственных контрактах как в Краснодарском крае, так и в регионах СКФО.



Все больше шокирующейинформации появляется и о связях Елены Хахалевой с бизнесменом Федором Стрельцовым, одним из главарей банды Цапков, который затем смог прибрать к своим рукам все ее хозяйственные активы. В отличие от действовавшего напролом главаря банды Сергея Цапка, ее бывший казначей Стрельцов, или Федя Обнал, после разгрома банды, был вынужден действовать более «искусными» методами, предпочитая добиваться нужных для себя результатов через суды. Практически все земельные захваты, осуществленные Стрельцовым в Кущевском районе, были оформлены при помощиместного районного суда и судей Краснодарского краевого суда, действовавших по прямому указанию Елены Хахалевой. СМИ много пишут о том, что благодаря «дружеской» помощи в таких делах Хахалева всего за несколько лет превратилась в крупного латифундиста и застройщика, оформив свой бизнес на «бывшего» мужа и других подставных лиц.



Федор Стрельцов стал «золотым теленком» Елены Хахалевой вскоре после «кущевского дела», в рамках которого он чудом не оказался за решеткой как пособник банды Цапков и участник многих ее преступлений. Как сообщил в одном из своих последних видеообращений Дмитрий Новиков, он не раз видел Стрельцова в приемной и кабинете Елены Хахалевой, где, по словам Новикова, постоянно находится куча разных просителей - адвокаты, бизнесмены, сотрудники администраций и силовых структур, которые согласовывают с «золотой судьей» нужные им решения. До какого-то момента, знает Новиков, дела Стрельцовавела адвокат Гаянэ Арутюнян, некогда хорошая знакомая Елены Хахалевой, но затем ей было сказано лично золотой судьей: больше ты Стрельцовым заниматься не будешь. В том, что Хахалева решила взять Стрельцова под свое крыло, нет ничего удивительного: Федя Обнал не жалеет денег за помощь в своих темных делах.



«Честь и достоинство» по предварительному сговору



Не так давно Хахалева и Стрельцов решили провернуть через Кущевский районный суд очередную махинацию, направленную на то, чтобы отвлечь внимание от их имен, о которых сегодня знает уже вся страна.



В начале этого года Федор Стрельцов обратился в Кущевский райсуд с требованием признать «не соответствующими действительности и порочащими достоинство личности, честь и доброе имя» серию опубликованных в интернете материалов о его криминальной деятельности. Ответчиками по этому иску Стрельцов решил сделать троих жителей Кущевской – Константина Лесного, Бориса Гурдисова и Сергея Лаптева, которые участвовали в общественном расследовании деятельности Стрельцова и Хахалевой, давая интервью и комментарии для СМИ и авторов нашумевшего фильма «Золотая судья».



Поделиться с журналистами ценной информацией Лесной, Гурдисов и Лаптев решили не просто так. На момент выхода фильма «Золотая судья» летом 2017 года сестра Константина Лесного, адвокат Виктория Лесная, уже находилась в местах лишения свободы по решению Кущевского райсуда, вынесенного по оговору Федора Стрельцова. Лесная пыталась противодействовать захвату Стрельцовым земель АО «Маяк» - одним из акционеров этого сельхозпредприятия был Борис Гурдисов, которого Кущевский райсуд лишилправа на владение долей в компании. В дальнейшем против Гурдисова было возбуждено уголовное дело, некоторое время он провел в кущевском СИЗО, где у Федора Стрельцова также давно есть свои люди. Именно Стрельцов еще до массового убийства в Кущевской приходил в местное СИЗО требовать от помещенного туда бизнесмена Николая Гордика отдать свою землю Цапкам. По заявлению Гордика затем было возбуждено уголовное дело, но Стрельцов, как обычно, вышел сухим из воды.



Третий ответчик по иску Стрельцова – адвокат Сергей Лаптев – также активно участвовал в общественном расследовании. Минувшим летом он подробно рассказывал о ситуации в судах Краснодарского края в программе Владимира Соловьева, который придал скандалу вокруг судьи Хахалевой необходимый общественный резонанс. Соловьев тогда заочно поставил перед Хахалевой два принципиальных вопроса: является ли ее диплом подлинным и ее ли имел в виду грузинский криминальный авторитет Пецо, который на оперативной записи 1997 года сообщил, что проживает в Краснодаре у некой Хахалевой Лены? Ответов на эти вопросы из первых уст нет до сих пор.



Первое заседание Кущевского райсуда было назначено на 12 марта. Как обычно, Хахалева и Стрельцов хотели добиться судебного решения быстро и без лишнего шума, тем более, что один аналогичный прецедент уже был. Год назад Стрельцову уже удалось через кущевский суд признать виновной в клевете жительницы станицы Кущевской Анну Данько, у которой он до этого с помощью решений того же суда похитил крупные земельные активы. В случае с иском к Лесному, Гурдисову и Лаптеву Стрельцов решил пойти тем же путем, но на сей раз ему это не удалось.



12 марта, в день первого слушания по иску, в Краснодар прибыл президент Владимир Путин, и вынести на скорую руку очередное скандальное решение в пользу Стрельцова было бы слишком большой наглостью – слушание дела было перенесено на 9 апреля.Кроме того, незадолго до этого в Москве состоялась пресс-конференция фермерской общественности, на которой со своими сенсационными разоблачениями выступил Камо Степанян, а на телеканале РБК вышло большое расследование деятельности Стрельцова, где на всю страну прозвучала его давняя кличка в банде Цапков – Федя Обнал. Но ни о каких исках к РБК со стороны Стрельцова пока не слышно – он, как обычно, нападает на тех, с чьей стороны не ожидает ответных выпадов. Именно поэтому Стрельцов не судится и с «Википедией» - крупнейшей интернет-энциклопедией, где его имя упоминается в статье «Массовое убийство в станице Кущевской».



Затевая иск против Лесного, Гурдисова и Лаптева, Стрельцов преследует далеко идущую цель. Если Кущевский райсуд удовлетворит его требования, то Стрельцов будет размахивать этим решением на каждом углу, заявляя, что вся информация о нем, которой буквально кишит интернет, не соответствует действительности. А где Стрельцов, там и его покровительница Хахалева, которая упоминается в большинстве этих публикаций. Не правда ли странно, что основные материалы, на основании которых Стрельцов соорудил свой иск, - это разоблачительные публикации, посвященные Елене Хахалевой, в которых сам Стрельцов – это сравнительно незначительный персонаж? Но самой Хахалевой очередной скандал в преддверии смены руководства Верховного Суда совершенно ни к чему, тем более, что она давно метит в председатели краевого суда и, как сообщили Дмитрию Новикову его бывшие коллеги в крайсуде, «она свои проблемы решила». Точно так же Хахалева действует и в случае со своим фальшивым дипломом: как уже было сказано, в прошлом году ей через грузинских представителей удалось добиться решения тбилисского суда, который обязал вуз, где она якобы училась, выдать ей копию диплома.



Имя им легион



Но пытаясь отстоять свои «честь и достоинства», Стрельцов и Хахалева не учитывают то, что свидетельств их криминальной деятельности становится все больше и больше, и оспорить их уже вряд ли удастся. В одном только отзыве адвоката Лаптева на иск Стрельцова приводится полтора десятка публикаций о бизнесе Феди Обнала, и это лишь малая часть той информации, которая в последнее время стала известна журналистам и общественности.Задумав очередную махинацию с использованием Кущевского райсуда, Стрельцов и Хахалева, похоже, не рассчитывали, что каждый их шаг окажется в поле пристального внимания СМИ и общественности и будет использован против них.



Этот криминальный тандем пытался перехитрить всех, но сам оказался в ловушке. Их попытки отстоять свое «доброе имя» не просто тщетны – они даже не подозревают, какие еще свидетельства их криминальной деятельности могут быть представлены, благо этих свидетельств хоть отбавляй. Тот же Дмитрий Новиков не случайно в своем последнем видеоролике назвал Елену Хахалеву «Гитлером в юбке» - как и в окружении фашистского фюрера, среди коллег «золотой судьи» есть немало людей, готовых делиться конфиденциальной информацией о ее темных делах.



Не удастся скрыть свои «скелеты в шкафу» и Федору Стрельцову. В начале этого года в ряде СМИ было опубликовано письмо покойного лидера Кущевской ОПГ Сергея Цапка своему бывшему компаньону, из которого становится понятно, что Стрельцов был прекрасно осведомлен о деятельности банды и принимал участие во многих ее делах. Лишь то обстоятельство, что Стрельцов не участвовал лично в массовом убийстве в ноябре 2010 года, спасло его от правосудия, однако следствие по «кущевскому делу» тогда не стало вдаваться в подробности, на какие деньги банда совершала свои преступления и кто управлял этими финансовыми потоками. Хотя из письма Сергея Цапка ответ на эти вопросы совершенно понятен – этим занимался Стрельцов, он же Федя Обнал (именно так номер Стрельцова был записан в мобильном телефоне Цапка).



Поскольку рукописное письмо Цапка было опубликовано через три с половиной года после его смерти, многие поначалу не поверили, что автором документа был именно покойный главарь банды. Поэтому для доказательства подлинности письма по заявлению адвоката Сергея Лаптева была проведена почерковедческая экспертиза, выполненная экспертом с 25-летним стажем Алексеем Барашевым. Для сравнения были использованы образцы почерка Сергея Цапка, оказавшиеся идентичными почерку автора письма, из чего был сделан вывод, что написано оно действительно было именно Цапком.



Более того, стали известны и обстоятельства, при которых Цапок сочинил послание Стрельцову. Об этом рассказал еще один бывший компаньон Цапка – Вячеслав Цеповяз, получивший по «кущевскому делу» 20 лет лишения свободы и ныне отбывающий наказание в Амурской области. Как сообщил Цеповяз, Цапок написал письмо в перерыве между судебными заседаниями, а поводом для этого стали полученные им от супруги известия о том, что Стрельцов хочет за бесценок получить одно из их сельхозпредприятий. Отсюда и повышенный эмоциональный фон письма, и обещание сдать Стрельцова правоохранителям, если тот не рассчитается с ним как «честный человек». При этом Цапок обозначил своему бывшему подельнику крайний срок – до своей следующей встречи с супругой, но эта встреча не состоялась, поскольку главарь банды умер в СИЗО.



Дал Вячеслав Цеповяз и ряд подробных комментариев по фактам, упомянутым в письме. Пояснения Цеповяза лишь подтверждают, что Федор Стрельцов участвовал в большинстве преступлений банды Цапков и должен был оказаться на одной скамье подсудимых с ее основными участниками.



То, что Стрельцову удалось ускользнуть от правосудия, убедило его в безнаказанности, но это ощущение очень обманчивое. О криминальной деятельности Стрельцова готовы рассказать десятки людей, которые пострадали лично от него, и за каждой новой попыткой Феди Обнала продавить очередное решение через суды будут следовать новые факты, свидетельствующие о том, что место Стрельцова – за решеткой.

Первая публикация - Московский Монитор

