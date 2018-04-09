 

«Единая Россия» готовится к смене имиджа

Правящая партия «Единая Россия» планирует отказаться от позиционирования организации как «партии власти».

Новый образ политического объединения будет сформирован как «партия путинского большинства». Об этом сегодня сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на собственные источники.

В ближайшее время во всех регионах страны должны будут пройти дискуссии «Единая Россия. Направление 2026», главной темой которых станет реформация партийной идеологии.

Во время этих мероприятий единороссы планируют определить, каким станет образ партии, являющейся ориентиром для «путинского большинства».

Напомним, что ранее новое руководство ЕР уже анонсировало проведение после выборов президента ребрендинга партии.

АПН следит за развитием событий.
 
 

теги: Единая Россия Владимир Путин
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