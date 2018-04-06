Вашингтон ввел новые санкции для российских чиновников и миллиардеров

Власти Белого дома опубликовали сегодня новый список граждан РФ, которые попали в так называемый SDN list, предполагающий максимально жесткий санкционный режим. В этом списке оказались 7 магнатов, 12 компаний и 17 высокопоставленных должностных лиц, включая глав крупнейших госкорпораций и двух генералов, сообщает агентство РБК. Власти Белого дома опубликовали сегодня новый список граждан РФ, которые попали в так называемый SDN list, предполагающий максимально жесткий санкционный режим.





Новые меры вводятся в рамках американского закона о санкциях, который был принят конгрессом прошлым летом в качестве ответных мер на вмешательство в президентские выборы 2016 года и присоединение Крыма к России. Таким образом, полный санкционный список теперь насчитывает более 130 имен.





Под санкциями также оказались миллиардер Сулейман Керимов , сидящий под домашним арестом во Франции по обвинению в отмывании денег, и зампред ЦБ Александр Торшин, против которого Гражданская гвардия Испании инициировала расследование по подозрению в связях с Таганской ОПГ и отмыванию денег через недвижимость на юге Европы. Одним из последних под санкции, включающие запрет на выдачу виз, заморозку активов и любые бизнес-контакты, попал входящий в топ-25 миллиардеров России Олег Дерипаска вместе со всеми своими активами.

Следующими в черном списке идут Владимир Богданов - генеральный директор и совладелец "Сургутнефтегаза", самой богатой нефтяной компании России, и миллиардер Кирилл Шамалов, который по некоторым данным состоял в браке в младшей дочерью Владимира Путина Катериной.





Скамейку санционных миллиардеров пополнил также председатель совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг и председателя совета директоров "ЭнПиВи Инжиниринг" Игорь Ротенберг вместе с их компаниями.





Под санкции попали глава Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава комитета Совета Федерации по международным делам Констатин Косачев, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, глава Роскомнадзора Александр Жаров и губернатор Тульской области Игорь Дюмин.





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