 

Вашингтон ввел новые санкции для российских чиновников и миллиардеров

Власти Белого дома опубликовали сегодня новый список граждан РФ, которые попали в так называемый SDN list, предполагающий максимально жесткий санкционный режим. В этом списке оказались 7 магнатов, 12 компаний и 17 высокопоставленных должностных лиц, включая глав крупнейших госкорпораций и двух генералов, сообщает агентство РБК.

Новые меры вводятся в рамках американского закона о санкциях, который был принят конгрессом прошлым летом в качестве ответных мер на вмешательство в президентские выборы 2016 года и присоединение Крыма к России. Таким образом, полный санкционный список теперь насчитывает более 130 имен.

Одним из последних под санкции, включающие запрет на выдачу виз, заморозку активов и любые бизнес-контакты, попал входящий в топ-25 миллиардеров России Олег Дерипаска вместе со всеми своими активами. Под санкциями также оказались миллиардер Сулейман Керимов, сидящий под домашним арестом во Франции по обвинению в отмывании денег, и зампред ЦБ Александр Торшин, против которого Гражданская гвардия Испании инициировала расследование по подозрению в связях с Таганской ОПГ и отмыванию денег через недвижимость на юге Европы.
 
Следующими в черном списке идут Владимир Богданов - генеральный директор и совладелец "Сургутнефтегаза", самой богатой нефтяной компании России, и миллиардер Кирилл Шамалов, который по некоторым данным состоял в браке в младшей дочерью Владимира Путина Катериной. 

Скамейку санционных миллиардеров пополнил также председатель совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг и председателя совета директоров "ЭнПиВи Инжиниринг" Игорь Ротенберг вместе с их компаниями.

Под санкции попали глава Росгвардии Виктор Золотов, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава комитета Совета Федерации по международным делам Констатин Косачев, секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, глава Роскомнадзора Александр Жаров и губернатор Тульской области Игорь Дюмин.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Санкции Дональд Трамп
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Норвегия ввела новый пакет санкций против России
» Порошенко подписал закон о санкциях против России
» В санкционный список США включили практически все крупнейшие оборонные предприятия России
» Россия заняла первое место в Европе по количеству миллиардеров
» Дефицита миллиардеров в России больше нет
Материал недели
Кемерово у нас за окном

Кемерово у нас за окном

Публикации
Успеть до Пасхи

Успеть до Пасхи

Отставка Амана Тулеева и судьба его политического наследия

Отставка Амана Тулеева и судьба его политического наследия

Уроки Кемерова

Уроки Кемерова

А была ли вообще «Забастовка избирателей» Навального?

А была ли вообще «Забастовка избирателей» Навального?

Всесметающее оружие слабых-2: удобный выстрел

Всесметающее оружие слабых-2: удобный выстрел

Киевский патриархат: лихорадка или агония?

Киевский патриархат: лихорадка или агония?

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Вашингтон ввел новые санкции для российских чиновников и миллиардеров

  • 19:50
  • 207

Роскомнадзор подал исковое заявление с целью блокировки Telegram

  • 16:40
  • 227

В России создадут единый реестр населения

  • 12:27
  • 307

Госдума приняла закон о новой мере пресечения

  • 17:25
  • 542

Депутаты готовят новые ограничения для соцсетей

  • 17:52
  • 783

Торговая война между Пекином и Вашингтоном набирает обороты

  • 15:56
  • 735
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru