 

В России создадут единый реестр населения

Минфин подготовил новый законопроект о создании единой информационной системы, которая будет содержать сведения о каждом гражданине страны. Сведения об этой инициативе размещены на портале обсуждения нормативных актов. Проект чиновников Минфина носит название «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации». 

«В настоящее время отсутствует единый централизованный информационный ресурс, содержащий базовые сведения о населении Российской Федерации, а также предоставляющий возможность путем информационного взаимодействия с иными информационными ресурсами получения полных и достоверных сведений о физическом лице, необходимых для реализации в том числе контрольной функции налоговых органов», — говорится в пояснительной записке к материалу.

Ожидается, что единый реестр россиян будет готов к 2021 году.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
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