В России создадут единый реестр населения
- 06.04.2018, 12:27,
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Минфин подготовил новый законопроект о создании единой информационной системы, которая будет содержать сведения о каждом гражданине страны. Сведения об этой инициативе размещены на портале обсуждения нормативных актов. Проект чиновников Минфина носит название «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации».
«В настоящее время отсутствует единый централизованный информационный ресурс, содержащий базовые сведения о населении Российской Федерации, а также предоставляющий возможность путем информационного взаимодействия с иными информационными ресурсами получения полных и достоверных сведений о физическом лице, необходимых для реализации в том числе контрольной функции налоговых органов», — говорится в пояснительной записке к материалу.
Ожидается, что единый реестр россиян будет готов к 2021 году.
АПН следит за развитием событий.