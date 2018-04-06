В России создадут единый реестр населения

Минфин подготовил новый законопроект о создании единой информационной системы, которая будет содержать сведения о каждом гражданине страны. Сведения об этой инициативе размещены на портале обсуждения нормативных актов. Проект чиновников Минфина носит название «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации». Минфин подготовил новый законопроект о создании единой информационной системы, которая будет содержать сведения о каждом гражданине страны. Сведения об этой инициативе размещены на портале обсуждения нормативных актов. Проект чиновников Минфина носит название «О едином федеральном информационном ресурсе, содержащем сведения о населении Российской Федерации».





«В настоящее время отсутствует единый централизованный информационный ресурс, содержащий базовые сведения о населении Российской Федерации, а также предоставляющий возможность путем информационного взаимодействия с иными информационными ресурсами получения полных и достоверных сведений о физическом лице, необходимых для реализации в том числе контрольной функции налоговых органов», — говорится в пояснительной записке к материалу.





Ожидается, что единый реестр россиян будет готов к 2021 году.





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