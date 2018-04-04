 

Депутаты готовят новые ограничения для соцсетей

Группа депутатов Госдумы от "Единой России" в очередной раз внесла в нижнюю палату проект закона, касающийся распространения в соцсетях недостоверной информации.  

Новый закон, в случае его принятия, обяжет иностранных операторов социальных сетей открыть на территории России свое представительство и предпишет им "ограничивать доступ или удалять по заявлению пользователя соцсети распространяемую в ней информацию, которая явно направлена на пропаганду войны, разжигание национальной, расовой или религиозной ненависти и вражды, недостоверную и (или) порочащую честь и достоинство другого лица или его репутацию информацию, иную информацию, за распространение которой предусмотрена уголовная или административная ответственность, в течение суток с момента получения указанного заявления". 

Говоря простым языком, если чиновники сочтут какую-либо информацию недостоверной или просто порочащей, то они получат полное право ее удалить в принудительном порядке без каких-либо сложных разбирательств.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы Интернет
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APN.ru