Торговая война между Пекином и Вашингтоном набирает обороты

Китайские власти анонсировали введение пошлин в размере 25% на автомобили и нефтехимическую продукцию из США. Полный список продукции, попавшей под пошлины, включает в себя 106 наименований. Об этом сегодня сообщает РБК со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа». Китайские власти анонсировали введение пошлин в размере 25% на автомобили и нефтехимическую продукцию из США. Полный список продукции, попавшей под пошлины, включает в себя 106 наименований. Об этом сегодня сообщает РБК со ссылкой на новостное агентство «Синьхуа».





В числе продукции из США, на которую будут введены пошлины, находятся автомобили, продукция нефтехимии и бобы.





Отметим, что ранее американское торговое представительство опубликовало список китайских товаров, на которые США могут ввести 25-процентные пошлины. В списке находятся наименования 1300 товаров. Обновленные пошлины могут быть введены на авиационную продукцию, технику, некоторые виды стали, медицинское оборудование. Эти меры власти США называют ответом на нечестную торговлю со стороны Китая.





Известно, что посольство КНР в США после публикации этого списка выступило с критикой решения американских властей и заявило о подготовке к серии ответных мер.





АПН следит за развитием событий.



