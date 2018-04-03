Юридических лиц могут освободить от штрафов за дачу взятки

Российский президент Владимир Путин внес в Госдуму новый законопроект, предлагающий освободить юридические лица от административной ответственности за дачу взятки. Под действие нового закона попадут организации, которые способствовали расследованию и раскрытию преступления, а также если в отношении юрлица имело место вымогательство. Полный текст документа размещен на сайте нижней палаты парламента. Российский президент Владимир Путин внес в Госдуму новый законопроект, предлагающий освободить юридические лица от административной ответственности за дачу взятки.сайте нижней палаты парламента.





Избежать наказания компании не удастся в том случае, если взятка была передана или предложена иностранному должностному лицу или должностному лицу публичной международной организации при осуществлении коммерческих сделок.





Более того, глава государства предложил арестовывать имущество и счета организаций, подозревающихся в даче взятки, сразу после возбуждения дела. По его мнению, э ти меры позволят гарантировать выплату штрафов, назначенных компании в результате судебных разбирательств.





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