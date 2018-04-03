 

Российские суды в ближайшее время заменят искусственным интеллектом

В ближайшие несколько лет категорию бесспорных судебных дел в судах Российской Федерации начнет рассматривать искусственный интеллект. Об этом сегодня сообщает издание РАПСИ со ссылкой на председателя Мосгорсуда Ольгу Егорову.

Как утверждает чиновница, судебные органы столицы заинтересованы в развитии и внедрении новейших информационных технологий, которые позволят облегчить, ускорить и усовершенствовать судопроизводство.

Речь идет о вынесении приговоров или решений по так называемым бесспорным делам, типичными примерами которых являются иски о взыскании задолженностей по кредитам, когда роль судьи чаще всего сводится к подсчету точной суммы долга и вынесению соответственного решения.

Заместитель председателя Мосгорсуда уточнил, что новый программный комплекс может начать работать уже в ближайшие 2-3 года.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Судебная система Технологии
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