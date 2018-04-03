Росалкогольрегулирование предложило дискриминировать индивидуальных предпринимателей

В презентации под названием «Итоги деятельности в 2017 году и план работы РАР на 2018 год» чиновники ведомства указали на сложности работы с рынком, и, ничтоже сумняшеся, отметили, что средств воздействия на ИП у них мало, т.к. Кодекс об Административных Правонарушениях предусматривает для ИП меньшую ответственность за нарушения правил оборота алкогольной продукции, чем у юридических лиц.

Визионерский ход мысли руководства Росалькогольрегулирования состоял в том, что если требования закона им неудобны... то вместо, оптимизации собственной работы, нужно просто "стимулировать ИП перерегистрироваться в юридические лица, запретив индивидуальным предпринимателем торговать пивом".

Логично же.

С людьми вообще сложно работать - давайте запрещать людей.

Давайте заменим каждую микроскопическую торговую точку, где единственный хозяин сам себе и швец и жнец и на дуде игрец, на бюрократическую структуру с главбухом, отделом кадров и повышенной административной ответственностью перед бездельниками из Росалкогольрегулирования.

Ведь основная задача торговцев пивом - не поить граждан, не помогать субъектам экономики зарабатывать себе на существование... Нет. Их основная задача, оказывается - сделать так, чтобы чиновникам было удобненько.

У редакции АПН есть, впрочем, альтернативная идея.

Уволить со своих постов и авторов дурацкой затеи и их начальство, которое под этой стыдобой изволило подписаться.

Именно так нужно поступать с теми, кто, вместо выполнения порученной работы, ищет способы ничего не делать за чужой счёт.

Законодательство, в частности Конституция и ГК РФ не зря предусматривают равенство различных форм собственности перед законом.

И Президент РФ и Правительство не просто так все уши обществу прожужжали про необходимость поддержки малого предпринимательства. Не из дурного каприза они раз за разом долбят в эту точку, а потому, что понимают стратегическую важность развития предпринимательства, в том числе малого, для общества.

И если одно из контрольно-надзорных, по сути дела, ничего производительного не делающих ведомств публично разводит руками и расписывается в своей неспособности выполнять порученные обязанности и в своём неумении помочь развитию рынка, поддерживая малых предпринимателей... если оно вместо их поддержки предлагает им специально мешать, что ему самому полегче работать было, да ещё подготовив для объяснения этого позорища цельную презентацию - это повод только для кадровых, а вовсе не для законодательных решений.

И господам из Росалкогольрегулирования и курирующим их господам из Минфина следовало бы задуматься о своём месте в жизни. И, в частности, о том, что организация буфетной точки не требует настолько большой социальной ответственности, чтобы искусственно завышать требования к организатору. Скорее эта ответственность должна быть у федерального чиновника.

Ну а раз её нет - то обществу нужно с таким безответственным типом расставаться. Пусть лучше пивом идёт торгует. Зарегистрировавшись хоть как ИП, хоть как ООО, хоть как кооператив.