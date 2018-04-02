Рост акций Лукойл — фундаментальные причины или спекулятивный всплеск?

Продемонстрировавшая в последние дни радикальный (чтобы не сказать экстремальный) рост своих акций компания Лукойл заставила аналитиков в очередной раз задуматься о соотношении информационно-спекулятивной и реально-производственной компонент в том, как рынок воспринимает ту или иную компанию.



Внезапный рост бумаг Лукойла, по уровню капитализации обогнавшего Роснефть и вышедшего на первое место по капитализации среди российских нефтяных компаний вызвал ряд неудобных вопросов о том, каковы составляющие этакого успеха.



В самом деле — никакими радикальными рыночными достижениями за последние годы Лукойл похвастать не может, в то время как Роснефть шагн за шагом толстела и заполняла собою рынок. Впрочем, если оценивать именно объёмы нефтедобычи — то и Лукойл даже не на втором, а на третьем, после Роснефти и Газпром нефти месте. Та же ситуация и с разведанными запасами по классификации SEC.



Впрочем, по объёмам переработки Лукойл в нелёгкой борьбе отвоевал почётное второе место.



Но как же так? Всюду третий-второй, а для инвесторов — первый по уровню привлекательности? Не является ли эта ситуация плодом своеобразного информационного пузыря. Быть может, такое завышение стоимости акций Лукойла было осуществлено искусственно?



Есть веские основания полагать, что, как минимум, значимым компонентом этого успеха являлась правильная информационная политика нынешних владельцев Лукойл.



Слагаемых успеха много: сведения о планах обратного выкупа акций компании, публично муссируемые расчеты резкого повышения прибыльности Лукойл при цене нефти свыше $50 за баррель. Ожидания так и не введенного пока в РФ налога на добавленный доход, который якобы способен резко увеличить эффективность компании, подтянув уровень добычи Лукойла едва ли не в два раза.



Позитива вокруг Лукойл достаточно много, в том числе и уже отработавшего — такой успешная продажа в 2017 году «Архангельскгеологодобычи».



Однако все эти позитивные новости и старости не добавляют фундаментальных факторов стоимости. А они, в долговременной перспективе, хотя и выглядят вполне достойно, но уж, совершенно точно, не обещают длительного сохранения этакой ценовой аномалии.



Поэтому, целый ряд аналитиков рынка настойчиво сходится в одном. Есть время покупать акции и есть время продавать акции. И если среднего размера Лукойл сейчас перерос гиганта Роснефть — значит именно сейчас хороший момент, чтобы на пике роста продать акции первого и купить недооцененные акции второго.



Так, например, директор аналитического департамента компании «Альпари» Александр Разуваев указал, что стратегия Лукойл опубликованная на прошлой неделе, была очень позитивно воспринята рынком. Но — заметил он, Роснефть добывает в 2.5 раза больше нефти, чем Лукойл. «При этом «Роснефть» – дешевая, а ЛУКОЙЛ – дорогой. Я считаю, что сейчас время продавать ЛУКОЙЛ и покупать «Роснефть», – заявил Разуваев.



Выводы для себя каждый из участников рынка делает сам.



Однако, глядя на продолжающиеся колебания рынка вверх-вниз мы понимаем, что ситуация далека от стабильности и хорошая информационная игра не обеспечивает сама по себе длительного рыночного доминирования.



Как бы не были хороши стратеги и пиарзщики Лукойла в своём деле, их высокий класс не может обеспечить поддержания подобного перекоса цены и, следовательно, через относительно небольшое время масштаб капитализации игроков российского нефтяного рынка вернётся к более обоснованной фактическими объемами добычи, переработки и запасов пропорциям.