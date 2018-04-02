Роскомнадзор может начать блокировать сайты с порочащей достоинство информацией

Депутаты Госдумы в ближайшее время рассмотрят новый законопроект, согласно которому web-сайты со сведениями, которые признаны судом порочащими честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица, могут быть заблокированы по решению суда. Депутаты Госдумы в ближайшее время рассмотрят новый законопроект, согласно которому web-сайты со сведениями, которые признаны судом порочащими честь, достоинство или деловую репутацию гражданина или юридического лица, могут быть заблокированы по решению суда.





Чиновники уверены, что что «специфика распространения информации в сети «Интернет» требует наличия в законодательстве специальных механизмов для исполнения судебных решений, что является обеспечением реализации конституционных прав каждого на судебную защиту».





В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что новый закон поможет защитить права и законные интересы лиц, чьи «честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации».





АПН следит за развитием событий и сожалеет о том, что количество опубликованных расследований, разоблачающих коррумпированных чиновников, может резко сократиться.