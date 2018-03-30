А была ли вообще «Забастовка избирателей» Навального?

Официальная явка по РФ

Официальная явка по РФ выросла в 2012-2018 на 2,2% (с 65,3% до 67,5%), в том числе в Москве – на 1,7% (опустили бюллетени в 2012 – 58,1%, в 2018 – 59,8%), в Подмосковье – на 2,2% (61,3% до 63,5%).

С учетом того, что за Навального еще в 2013 голосовали почти 9% списочного количества москвичей, то сейчас вполне можно было ожидать такого же падения явки в Москве, ведь в 2012 Навальный призывал всех обязательно проголосовать, а в 2018 – обязательно бойкотировать «выборы президента РФ». Причем с 2013 по 2018 число сторонников Навального в Москве, по его же словам, «сильно выросло», а значит можно было бы ожидать падения явки в Москве как минимум на 10%.

Также и в Подмосковье вполне можно было бы ожидать падения явки на 5%, ведь из более чем 2 млн. сторонников Навального ( в Твиттере у него 2,2 млн. подписчиков, в Ютубе – 2 млн.), из них порядка 700 тысяч живут в Москве, а еще порядка 200-300 тысяч – в Подмосковье.

В реальности же мы не увидели ни падения явки на 10% в Москве, ни падения её же на 5% в Подмосковье – и там, и там произошел РОСТ явки на 2% – т. е. ровно такой же, как и по стране в целом!

Возникает вопрос: а ударил ли Навальный хоть палец о палец для организации НА ДЕЛЕ той самой «забастовки избирателей», которую он провозгласил НА СЛОВАХ?!

Читая сайт Навального и просматривая это видео-эфиры, нетрудно было заметить, что он не столько агитировал читателей ни в коем случае не ходить на выборы, сколько убеждал своих читателей в том, что по всероссийскому опросу его ФБК от 16-22 февраля явка на «выборах президента» составит 80% россиян, а Путин получит 82%. И это при том, что даже получающий официальные заказы от Кремля «ФОМ» в опросе 24-25 февраля обнаружил лишь 64,3% россиян, точно собирающихся голосовать, а за Путина – 78,9% от определившихся . И ровно такая ситуация с «соцопросами Навального» складывается буквально постоянно – в т. ч. во время кампании в Госдуму-2016 именно «социологи Навального» давали «Единой России» наибольшие рейтинги из всех социологов (подробности см. ниже).

Получается, что когда один путинский клан (в данном случае С.Иванова-Чемезова) желает нанести ущерб другому путинскому клану (Медведева-Собянина и КО), то у Навального появляются и силы, и средства, и желание бороться, и он достигает феерических успехов (мною, впрочем, ожидаемых: в сентябре 2013 я был единственным политологом и социологом, кто прогнозировал Навальному 30-40%): даже по официальным данным Навальный получил на выборах мэра Москвы-2013 27,2% проголосовавших, а по экзит-полам – 32-33% (подробности обо всём этом см. ниже). А вот когда все кремлевские кланы объединяется для обеспечения высокой явки и высокого же результата Путина, то тут результаты «забастовки избирателей» Навального по тем же официальным данным оказываются равными 0%, в то время, как в Москве явка вполне могла не досчитаться 10%, а в Подмосковье – 5%... Более того, «социология Навального» агитирует за высокую явку и высокий % за Путина активнее и ярче, чем социология кремлевская (причем уже в который раз – аналогичные подробности по ГД-2016 см. ниже)...



«НАВАЛЬНЫЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ВНУТРИЭЛИТНОЙ БОРЬБЫ ЗА КРЕСЛО ПРЕМЬЕРА» - такой заголовок

«НАВАЛЬНЫЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ВНУТРИЭЛИТНОЙ БОРЬБЫ ЗА КРЕСЛО ПРЕМЬЕРА» - такой заголовок можно прочесть у «Анонимных политологов». Заголовок в общем-то верный, но меня поразил в их последней аналитике другой фрагмент – где говорится об аферисте Юрие Яковлевиче Лившице, который назван ими другом Навального и заказчиком его расследований.

Вот цитата из «Анонимных политологов»: «один из основных заказчиков Навального, который был у него еще на заре его деятельности в качестве оппозиционного политика и разоблачителя. Тем не менее это и по сей день мало кому известный человек, который неожиданно материализовался рядом с Навальным сейчас. Это некий Юрий Лившиц. Сразу можно отметить, что у Лившица есть свой фирменный стиль, который он позаимствовал у Остапа Бендера в «Золотом теленке», где речь идет о детях лейтенанта Шмидта. Он отчетливо понимает, что люди невнимательны, верят в большие названия и крутые фамилии. Юрий Лившиц любил тогда выдавать себя за брата министра финансов РФ, а затем вице-президента «Русского алюминия» Александра Лившица.

В эфире "Эхо Москвы" Александр Лившиц заявил: «У меня нет братьев, у меня есть только одна сестра. Почему я говорю это с таким ожесточением? Существует несколько людей, которые действуют следующим образом. Он приходит на прием в министерство и говорит: "Здравствуйте, меня зовут Юрий Яковлевич Лившиц. Меня к вам послал мой брат". Время от времени мне звонят и говорят: "Вы знаете, Ваше поручение выполнено, квоты предоставлены"». Известны подобные структуры («Sone», «Nayk»), которые наживались на созвучии с известными брендами. Примерно так и поступал Ю. Я. Лившиц. И именно это является его фирменным знаком и почерком. Технология простая. Лившиц регистрировал юридические лица с названиями, очень созвучными с названиями известных организаций. Например, играя на бренде «Северная экспедиция», он приезжал от ее имени к партнерам, заключал договора. Люди считали, что имеют дело с очень серьезными организациями, но потом неожиданно выяснялось, что договора не исполняются. В 2005 году Лившиц учредил ЗАО «Геологоразведочная компания «Северная экспедиция»», очень похожую на ОАО «Северная экспедиция», компанию с 25-летней историей, наследницу «Удмуртгеологии». Оборотистый гражданин наладил дружеские отношения с китайским заводом буровых установок с очень заманчивыми перспективами, так как нефть росла в цене, а из Правительства доносились слухи, что вот-вот будет чуть ли не удвоено финансирование геологоразведки.

В мае 2007 года Лившиц и КО регистрируют компанию Well Drilling Corporation, а потом предлагают компании «ВТБ Лизинг» закупать китайские буровые. Дескать, Well Drilling будет брать их в аренду и сдавать, например, известной геологоразведочной компании «Северная экспедиция»… В январе 2009-го от всей грандиозной комбинации остались лишь несколько еще не запущенных буровых, лежащих под снегом на площадке ЗАО «Грант» в поселке Пурпе Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного округа… Компании, которые входят в группу компаний «Северная экспедиция», были подвергнуты фиктивному банкротству …».



Мне, конечно, стало очень интересно, правда ли всё это? Ведь, не секрет, что Навальный после его призыва к бойкоту само-переназначения Путина (бойкот этот я лично тоже

Мне, конечно, стало очень интересно, правда ли всё это? Ведь, не секрет, что Навальный после его призыва к бойкоту само-переназначения Путина (бойкот этот я лично тоже поддерживал ) превратился в «одну из главных проблем» для Кремля, отсюда вполне могло возникнуть желание Кремля дискредитировать Навального любой ценой (публикация «Анонимных политологов» ведь была ПЕРЕД «выборами Путина»). Итак, я задался сразу несколькими вопросами:

1. правда ли, что уважаемый Александр Лившиц называл Юрия Лившица аферистом, представляющимся его братом?



3. действительно ли Навальный знаком с аферистом-мошенником Юрием Лившицем и действительно ли у Навального с Ю. Я. Лившицем хорошие и деловые отношения?



Ответ на вопрос №1 оказался неожиданно прост: да, уважаемый Александр Лившиц действительно характеризовал Юрия Лившица как афериста и мошенника, причем говорил это еще в январе 2000 года и цитату эту все эти годы было легко найти на сайте

2. есть ли какие-то объективные данные, позволяющие назвать Ю. Я. Лившица аферистом и мошенником, кроме слов Александра Лившица и кроме заявлений российских госмонополий типа ВТБ и ВТБ-Лизинг?3. действительно ли Навальный знаком с аферистом-мошенником Юрием Лившицем и действительно ли у Навального с Ю. Я. Лившицем хорошие и деловые отношения?Ответ на вопрос №1 оказался неожиданно прост: да, уважаемый Александр Лившиц действительно характеризовал Юрия Лившица как афериста и мошенника, причем говорил это еще в январе 2000 года и цитату эту все эти годы было легко найти на сайте «Эха Москвы»

А.ЛИВШИЦ: Уважаемые радиослушатели и, возможно, телезрители. У меня нет братьев, у меня есть только одна сестра. Почему я говорю это с таким ожесточением? Существует несколько людей, которые действуют следующим образом: он приходит на прием в министерство и говорит: «Здравствуйте, меня зовут Юрий Яковлевич Лившиц. Меня к вам послал мой брат». Он, правда, чтит уголовный кодекс: он не говорит, что это я. Его зовут Ваня, или Петя, или как-то еще. А лопухов огромное количество. Время от времени мне звонят и говорят: «Вы знаете, Ваше поручение выполнено, квоты предоставлены». Ну что я могу сказать? Это мило, но когда мне рассказали, как эти ребята действуют, я понял, что привлечь их не за что, потому что они никогда не называют прямо меня. Повторяю: братьев нет. Имеется одна сестра, которая не ходит по министерствам и не собирается этого делать.

ИВАНОВ ОТОМСТИЛ НАВАЛЬНЫМ-2013 МЕДВЕДЕВУ И ГЛАВЕ МЕДВЕДЕВСКОГО ШТАБА-2008 СОБЯНИНУ ЗА ПОРАЖЕНИЕ В БОРЬБЕ ЗА ПРЕЕМНИКА-2008

Собственных ресурсов Навального было явно недостаточно:

1. даже для регистрации его выдвижения, особенно с учетом его осуждения 18 июля 2013 с заключением за решетку в колонию на 5 лет (сейчас – в 2018 – мы воочию увидели, как легко Навальному отказали в регистрации выдвижения даже тогда, когда он был на свободе),



3. и тем более для того, чтобы приказать Прохорову (занявшему еще в 2012 в Москве 2-е место даже на выборах президента) «не выдвигаться» – да так, чтобы Прохоров это исполнил; и к тому же не выдвинул и никого другого от партии Прохорова (в т. ч. не выдвинул даже свою сестру).



Для всего этого нужны были очень влиятельные силы, заинтересованные в участии Навального в выборах, способные всё это организовать, всем приказать и заставить всех всё исполнить…



Эти силы обладали достаточными ресурсами, чтобы не только обеспечить допуск Навального на выборы, но и организовать поддержку его выдвижения 110 муниципальными депутатами, что было необходимо по закону. По данным Ассоциации муниципальных образований, Навальный получил 55 подписей муниципальных депутатов от «Единой России» и ее сторонников (и еще более 30 – от мундепов КПРФ-СР-ЛДПР, которые также подписались за Навального по приказу Кремля), за Навального подписался даже знаменитый ультра-путинист

2. а уж тем более для регистрации кандидатом (из членов партии Навального тогда НИ ОДИН не был муниципальным депутатов, а для регистрации были нужны подписи 110 мундепов!),3. и тем более для того, чтобы приказать Прохорову (занявшему еще в 2012 в Москве 2-е место даже на выборах президента) «не выдвигаться» – да так, чтобы Прохоров это исполнил; и к тому же не выдвинул и никого другого от партии Прохорова (в т. ч. не выдвинул даже свою сестру).Для всего этого нужны были очень влиятельные силы, заинтересованные в участии Навального в выборах, способные всё это организовать, всем приказать и заставить всех всё исполнить…Эти силы обладали достаточными ресурсами, чтобы не только обеспечить допуск Навального на выборы, но и организовать поддержку его выдвижения 110 муниципальными депутатами, что было необходимо по закону. По данным Ассоциации муниципальных образований, Навальный получил 55 подписей муниципальных депутатов от «Единой России» и ее сторонников (и еще более 30 – от мундепов КПРФ-СР-ЛДПР, которые также подписались за Навального по приказу Кремля), за Навального подписался даже знаменитый ультра-путинист Эрнест Макаренко (автор тоста «Америка – наша» с «бокалом крымского шампанского»). Причем, как и прокуроры, за день поменявшие свою позицию на противоположную, Эрнест Макаренко за несколько дней до того, как подписался за Навального, заявлял, что Навального «нельзя допускать даже старшим по подъезду» и «Навальному и его команде хамов, не место в руководстве Москвой! Не думаю, что найдется много депутатов, которые согласятся пропустить его через муниципальный фильтр ». Получение подписей в свою поддержку от «партии жуликов и воров», как Навальный называет «Единую Россию», подтверждает и сам политик.

Те же силы должны были обладать таким огромным админресурсом, чтобы отдать приказ и главе СК РФ однокурнику Путина Бастрыкину, и главе ГП РФ Чайке, и всей судебной системе РФ, да и еще исполнить этот приказ ЗА СУТКИ, изменив приговор на 180 градусов. Напомню, 18 июля 2013 года, менее чем за два месяца до дня голосования, был оглашен приговор по делу «Кировлеса», по которому Алексей Навальный получил 5 лет колонии общего режима и был взят под стражу в здании суда. Но уже на следующий день приговор Навальному был заменен фактически на противоположный: с 5 лет тюрьмы-колонии на полное освобождение «под подписку», причем по жалобе той же самой прокуратуры, которая за день до этого требовала осудить его даже на 6 лет! Причем прокурор объяснил изменение своей позиции участием осужденного в выборах мэра Москвы, «в связи с чем избранная в отношении него мера пресечения препятствует обеспечению равного доступа кандидатов к работе с избирателями». Надо отметить, что за день до этого участие Навального в выборах не мешало прокуратуре требовать заключения его под стражу даже до вынесения приговора, а потом требовать посадить его на 6 лет. Известный адвокат Генри Резник также заявил тогда, что рекомендовал защитникам Навального подать жалобу на решение суда в части заключения его под арест до рассмотрения апелляции, но они посчитали эту процедуру бесперспективной и отказались…

Тем более, что еще в июле 2012 глава СК РФ однокурсник Путина Бастрыкин в жесткой форме потребовал посадить Навального . Навальный после этого заявил, что однокурсник Путина Бастрыкин владеет недвижимостью в стране НАТО, обозвав Бастрыкина еще и «иностранным агентом» и потребовав его отставки (чего, конечно, не произошло: Бастрыкин – до сих пор глава СК РФ). Казалось бы, после такого Навальный точно должен был попасть за решетку, а не на выборы мэра столицы…

Те же влиятельные силы сделали тогда Навальному и еще один феерический подарок: от участия в выборах мэра отказался Прохоров, который почти не скрывал, что получил жесткий приказ, который ему очень не нравится, но который он вынужден исполнить: «Я лично очень бы хотел принять участие в выборах в Москве. Я чувствую поддержку москвичей, но объективные обстоятельства и уловки власти не дают мне этого сделать». Причем Прохоров отказался не только сам участвовать, но и вообще выдвигать какого-либо кандидата своей партии (тогда было много разговоров, что выдвижению Прохорова якобы препятствует наличие у него заграничных счетов, что было, конечно, лишь «отмазкой» для неразглашения реальной причины: сейчас даже на президентских выборах участвует главный спонсор ДНР Грудинин , у которого Центризбирком нашел аж 15 заграничных счетов в Швейцарии и Австрии, а СМИ нашли еще и оффшор в Белизе и недвижимость сыновей в двух странах НАТО, но с выборов его тем не менее из-за этого не сняли; да и сам Прохоров спокойно себе участвовал в президентских выборах-2012; наконец, обсуждалось, что вместо главы «Гражданской платформы» может участвовать в выборах мэра его зам и сестра Ирина Прохорова, но Прохоров категорически отказался и от такого участия).



Таким образом, успешное участие Навального в выборах мэра Москвы состоялось благодаря сразу 4-х странным на первый взгляд обстоятельствам:



1. официальной регистрации его в качестве кандидата,

2. помощи «Единой России» в сборе подписей муниципальных депутатов

3. освобождении его из-под стражи, несмотря на первоначальное решение суда о его заключении в колонию на 5 лет,

4. отказу баллотироваться Прохорова с рейтингом 20% (причем подтвержденным официальными результатами президентских выборов в Москве в 20,5%) против лишь 3% у Навального.



Понятно, что не только все 4 этих условия, а даже одно из них не могло бы быть выполнено, не будь на то воли могущественного руководителя Кремля (то есть либо Путина, у которого на того не было никакого личного мотива, либо главы Администрации президента РФ Сергея Иванова, у которого на то личный мотив был, да еще какой – подробнее об этом ниже), способного продавить регистрацию Навального избиркомом, поддержку его кандидатуры мундепами-единороссами, изменение позиции прокуратуры, СК и суда относительно заключения политика под стражу, а также способного заставить Прохорова снять кандидатуру и не выдвигать никого вместо себя (в случае участия Прохорова Навальному ничего бы не светило, а в случае участия другого кандидата от партии Прохорова – Навальному не светило бы 2-е место…).



Навальный объяснил дискредитирующие его в глазах собственных сторонников события вокруг его избирательной компании тем, что власть испугалась митингов в его поддержку и под давлением общества допустила его на выборы. Но мы видим, что в 2017-18 годах сторонники Навального точно так же, как в 2013-м, выходили на улицы и точно так же требовали отмены приговора политику и его регистрации в качестве кандидата на выборах президента, но в этот раз Кремль не уступил ни по одному пункту. Не было зарегистрировано даже выдвижение Навального, не говоря уж о том, чтобы он был зарегистрирован в качестве кандидата, и уж тем более, чтобы «Единая Россия» помогала ему собирать подписи, а Прохоровы-Собчак-Явлинские-Титовы снимались или получали бы отказы в регистрации ради успешного участия Навального (как в 2012 Кремль организовал отказ в регистрации Явлинскому, чтобы помочь Прохорову занять 3-е место в президенты; в 2013 заставил сняться Прохорова, чтобы помочь Навальному занять 2-е место в мэры; в 2014 точно также в округе в Мосгордуму по приказу Кремля один за другим снялись кандидат «Единой России» и кандидат партии Прохорова, чтобы обеспечить победу изначально непроходному внуку Зюганова…).

Единственное фундаментальное отличие ситуации 2013 года от происходящего сейчас состоит в том, что тогда в Кремле существовал группа влиятельных руководителей, заинтересованных в участии Навального в московских выборах; сейчас же те влиятельные руководители в Кремле, сильно помогшие тогда Навальному, по логике, должны отсутствовать. Встает вопрос, кто были те люди в Кремле, желавшие превратить Навального, которого готовили к посадке и уже – казалось бы – посадили на 5 лет в колонию общего режима, в безусловного лидера оппозиции, кандидата в мэры Москвы, а потом и претендента на пост президента РФ.

Ответ на этот вопрос достаточно очевиден: достаточно посмотреть, кто возглавлял Администрацию президента РФ в 2013 году – это

Сергей Борисович Иванов, в его сферу ответственности тогда входило все, что касается внутренней политики.

Более того, именно С. Иванов был отправлен в отставку в 2016 году и тех пор не занимает в Кремле никакой заметной должности.

Именно у С. Иванова был и сильный личный мотив всерьез испортить выборы выдвиженцу Медведева Собянину, поставив его переизбрание на грань второго тура. Дело в том, что в 2005-2007 годах вице-премьеры Сергей Иванов и Дмитрий Медведев считались двумя наиболее вероятными кандидатами в преемники Владимира Путина. В борьбе двух преемников Иванов проиграл, и на президентские выборы пошел Медведев.



А избирательный штаб Медведева на выборах президента-2008 возглавил Сергей Собянин, который в 2005-2008 также был преемником Медведева на посту главы Администрации президента РФ, а впоследствии был им назначен на должность мэра Москвы. В общем, известно, что Собянин – один из ближайших к Медведеву политиков, его выдвиженец.

Поэтому для Сергея Иванова, возглавившего в 2011 году Администрацию президента, а значит ставшего вторым по влиятельности человеком в стране, медведевец Собянин оказался подходящим объектом и для мести за болезненное поражение в борьбе за пост президента, и для вполне прагматичной атаки на конкурирующую группу Медведева.

И главное: в 2013 году у главы Администрации президента Сергея Иванова был не только сильный личный мотив, но и были все возможности, был достаточный административный вес (С. Иванов был тогда №2 по влиянию в РФ человек после Путина), чтобы организовать участие Алексея Навального в выборах мэра Москвы и тем самым создать проблемы для Сергея Собянина и его покровителя Дмитрия Медведева. В 2013 году Иванов, правая рука Путина, глава президентской администрации, его личный друг с 1970-х годов был единственным в стране чиновником, который мог обеспечить и сбор подписей депутатов-единоросов в поддержку выдвижения Навального, и его регистрацию в качестве кандидата, и изменение позиции прокуратуры, СК и суда на полное освобождение только что осужденного на 5 лет колонии Навального. Ресурсов курировавшего в те годы внутреннюю политику замруководителя Администрации президента Вячеслава Володина могло хватить на мундепов от ЕР и Мосгоризбирком, но он не имел никаких возможностей позвонить генпрокурору Чайке, главе СК РФ однокурснику Путина Бастрыкину или главе Минюста (и всей судебной системы) Коновалову с фразой в стиле: «Мы тут с ВВП решили, что завтра же вы должны изменить приговор Навальному на противоположный».

А вот С. Иванов мог всё это провернуть совершенно запросто и его бы все послушали, зная, что он не какой-то временный чиновник (как Володин), а близкий друг Путина еще по ленинградскому КГБ 1970-х…

Также С. Иванов мог и запросто «уговорить» сняться с выборов мэра одного из самых богатых людей РФ Прохорова: во-первых, потому что именно С. Иванов и организовывал выдвижение Прохорова в президенты-2012 и его 3-е место на них, а во-вторых, потому что они связаны еще и общими бизнес-интересами: Прохоров – официальный бизнес-партнер Чемезова по банку «МФК» и по многому другому (правая рука Прохорова по «Норникелю» 2002-2008 Игорь Комаров в 2009-2013 возглавил чемезовский «Автоваз», а с 2015 – чемезовский «Роскосмос» ; мэром чемезовской вотчины Тольятти был прохоровец Сергей Андреев; ставленник Чемезова во главе его родной Иркутской области Ерощенко в 2011-2013 был одним из лидеров партии Прохорова), а Чемезов – близкий друг С. Иванова и его официальный коллега по набсовету «Ростеха»

Понятно, что политтехнологическая спецоперация, которую Иванов провернул имея целью нанести урон своим аппаратным соперникам Медведеву и Собянину, не могла быть реализована без санкции Путина. Вряд ли Иванов раскрывал перед Путиным все детали этой операции и тем более посвящал его в свои настоящие цели, он мог мотивировать ее целесообразность тем, что допустив на выборы Навального кремлевский режим продемонстрирует миру, что в стране не преследуют политических оппонентов Путина и даже самые жесткие оппозиционеры могут участвовать в выборах, а власти не только им не мешают, а наоборот – помогают в этом.



«ПРИРУЧЕНИЕ» НАВАЛЬНОГО НАЧАЛОСЬ С «АЭРОФЛОТА»-2012?

Начало взаимовыгодного сотрудничества Навального с Кремлем можно датировать февралем-июнем 2012, когда «несистемно-оппозиционный» политик был сначала выдвинут, а потом на год назначен в совет директоров одной из крупнейших госмонополий – Аэрофлота. Такие вещи, как включение известного, да еще и «несистемного» оппозиционера в совет директоров госмонополии обязательно проходят согласование в Администрации президента РФ, которую тогда возглавлял как раз С. Иванов. А после окончания года Навального в совете директоров «Аэрофлота» в июне 2013 тут же начался новый кремлевский проект в отношении политика – его кампания в мэры Москвы против медведевца Собянина.



Формально Навального в совет директоров «Аэрофлота» выдвинул банкир-КГБшник Александр Лебедев, в 1995-99 бывший зампредом фракции НДР (тогдашней партии власти: питерское НДР возглавлял Путин), в 2003 – кандидатом Администрации президента РФ на пост мэра Москвы (формально выдвинутый от «Родины» по инициативе Рогозина – еще одного чемезовца-ивановца). В 1980-90-е Лебедев служил во внешней разведке КГБ вместе с С. Ивановым, а в Лондоне – вместе с будущим главой ВТБ А. Костиным, однако в 2000-е А. Костин жестко разругался с Лебедевым и их даже подозревали в нескольких волнах черного пиара друг против друга.

Зато с тех же 2000-е Лебедев стал бизнес-партнером «Объединённой авиастроительной корпорации» (ОАК), основанной С. Ивановым и возглавляемой ныне людьми С. Чемезова и С. Иванова, их совместным предприятием стала, в частности, компания «Илюшин Финанс КО.» . Также и «столица» ивановско-чемезовской ОАК – Воронеж – стал основным местом бизнес- и политической активности Лебедева…





ИВАНОВ, ЧЕМЕЗОВ И РОДНЫЕ ГРУШНИКИ ДЛЯ НАВАЛЬНОГО ОКАЗАЛИСЬ РОДНЕЕ, ЧЕМ РОДНЫЕ УКРАИНЦЫ

В марте 2015 года Алексей Навальный в интервью The Washington Post высказался против поставок американского оружия Украине, что было достаточно странно, учитывая, что он сам неоднократно обвинял российское руководство в организации вооруженного конфликта на Донбассе. То есть Навальный, призвавший США отказаться от поставок вооружений Украние, озвучил позицию, полностью устраивающую сторонников продолжения войны против Украины в российском истеблишменте.

Последние же годы Лебедев исполнял ответственные поручения Кремля С. Иванова не только в РФ, но и за границей: в частности банкир купил в Британии популярный у местной молодежи телеканал London Live и две газеты, в том числе одну из двух раздающихся бесплатно у каждой станции лондонского метро – Evening Standard (а также еще одну считавшуюся некогда самой авторитетной в интеллигентно-деловой среде – Independent). Эти газеты и телеканал сыграл большую роль в агитации за Брэкзит, причем как раз в той среде, где поддержка Брэкзита была изначальной наименьшей – среди молодежи и жителей Большого Лондона. С учетом того, что за Брэкзит было подано лишь 51,8%, не исключено, что именно влияние СМИ Лебедева (фактически С. Иванова – В. Путина) было и вовсе решающем… А то, что всеми этими внешнеполитическими диверсиями Кремля руководил именно С. Иванов доказывает не только масса закулисной информации, но и тот публичный факт, что отставка С. Иванов с поста главы АП состоялась сразу после того, как в США в конце июля 2016 вспыхнул и еще больше разросся в начале августа 2016 скандал с «российским следом» во взломах почт Клинтон и Демпартии.ИВАНОВ, ЧЕМЕЗОВ И РОДНЫЕ ГРУШНИКИ ДЛЯ НАВАЛЬНОГО ОКАЗАЛИСЬ РОДНЕЕ, ЧЕМ РОДНЫЕ УКРАИНЦЫВ марте 2015 года Алексей Навальный в интервью The Washington Post высказался против поставок американского оружия Украине, что было достаточно странно, учитывая, что он сам неоднократно обвинял российское руководство в организации вооруженного конфликта на Донбассе. То есть Навальный, призвавший США отказаться от поставок вооружений Украние, озвучил позицию, полностью устраивающую сторонников продолжения войны против Украины в российском истеблишменте.

Стоит уточнить, что тогда речь шла о поставках исключительно оборонительного оружия, которое позволило бы Украине в случае необходимости остановить наступление пророссийских сил на контролируемую киевскими властями территорию, но не могло быть использовано для атаки ВСУ на сепаратистские анклавы.

Заявленная Навальным позиция выглядит тем более странной, учитывая что он, по его собственному утверждению, сделанному в 2013 году в эфире украинского телеканала «Интер», наполовину русский, наполовину — украинец, при этом «наверное, больше украинец по своим каким-то корням и генетике». В том же интервью Навальный сказал, что большинство его родственников живут на Украине – до 1986 года жили в Киевской области, где каждое лето проводил и сам Навальный, а после аварии на Чернобыльской АЭС многие переехали в другие регионы страны. Двоюродная сестра Марина Навальная – четырежды депутат горсовета Переяславля-Хмельницкого Киевской области, последний раз – от про-порошенковской партии «Наш край»

В команде Алексея Навального много выходцев с Украины. Руководитель юридического отдела Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов родился в Одесской области. Многие другие представители окружения Навального, например, Анна Ведута, Любовь Соболь, Кира Ярмыш имеют явно украинское происхождение…

В свете вышесказанного представляется странным, что при наличии украинских корней у Навального и обширных родственных связей многих представителей его команды с Украиной, при том, что он осуждал действия российских властей на востоке Украины, политик в критический для этой страны момент занимает предельно антиукраинскую позицию.

Парадокс разрешается если принять во внимание не только этническое, но и социальное происхождение Алексея Навального, и проанализировать те связи, которые могли возникнуть в среде, в которой он вырос.

Отец Алексея Навального - Анатолий Иванович - окончил Киевское военное училище, служил в войсках ПВО, в Таманской дивизии, вышел в отставку подполковником. Мать Навального - Людмила Ивановна - до замужества работала в Зеленоградском НИИ микроприборов, а потом сопровождала мужа по местам службы. Их сын Алексей родился в военном городке в Одинцовском районе Московской области. То есть Алексей Навальный происходит из семьи военных, все его детство прошло в военных городках в окружении сослуживцев отца - естественно, за десятилетия службы Анатолия Ивановича связи у семьи Навальных возникли, в первую очередь, в армейское среде.

Давние связи семьи Навальных в военных кругах вполне могли быть использованы сторонниками агрессивной линии поведения по отношению к Украине в Кремле для того, чтобы выработать выгодную для российских «ястребов» и приемлемую для Навального позицию по вопросу поставок американского оружия Киеву.

Иначе понять почему Навальный выступил против американских поставок сложно - гуманитарными причинами это не объяснить, потому что речь шла не об оружии, которое могло бы быть использовано для уничтожения живой силы противника или для организации масштабного наступления украинской армии на ДНР и ЛНР, а исключительно об оборонительных высокоточных системах, которые могли бы эффективно уничтожить наступающую на территорию Украины технику, и тем самым сорвать такое наступление.

Более того, случись такое наступление и его провал, Навальный извлек бы политические дивиденды из произошедшего – военное поражение на Донбассе привело бы к падению рейтинга Путина и деморализовало бы сторонников войны на Украине, которые в большинстве своем настроены против Навального, заставило бы часть из них провести переоценку собственных взглядов и, возможно, привести многих на его сторону.



То есть, в этом случае Навальный явным образом помог Путину удержать ситуацию на востоке Украины под контролем, консолидировать вокруг действующего президента и электорат, и просепаратистские сегменты общества, и милитаристски настроенную часть элиты. Очевидно, что единственным выгодоприобретателем отказа от поставок американского оружия Украине стал наиболее милитаристский клан в Кремле, а именно группировка главы Администрации президента Сергея Иванова и руководителя «Ростеха» Сергея Чемезова.



ВСЛЕД И В УНИСОН С КРЕМЛЕВСКИМИ ПРОПАГАНДИСТАМИ-МИЛИТАРИСТАМИ НАВАЛЬНЫЙ МОЧИТ УКРАИНУ, АВАКОВА И СААКАШВИЛИ

Некоторые публикации по украинской проблематике на медиа-ресурсах Навального вызывают недоумение. Например, на собственном сайте Навальный выложил видеозапись склоки, которую глава МВД Украины Арсен Аваков и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили устроили на заседания Национального совета реформ https://www.youtube.com/watch?v=nMtd-cVYw3k. Никакого интереса для российской аудитории эта публикация не имела и никакого смысла, кроме дискредитации властей Украины, не несла. Она не имела отношения ни к коррупции в российской власти, ни к оппозиции, ни к каким-либо еще проблемам, находящимся в сфере интереса Навального. Вряд ли такого рода видео могло заинтересовать и самого политика, более логично предположить, что опубликовать это его попросили люди, которые, собственно, и ведут против Украины войну, в том числе и информационную. Во всяком случае, именно они больше всех хотели нанести очередной информационный удар по Украине. И в этом случае получилось, что Навальный присоединился к хору государственных пропагандистов, которые изо дня в день говорят то же самое - чтобы понять до чего доводят демократические революции, посмотрите на то, что теперь творится на Украине.



У Навального полностью в унисон с путин-ТВ и именно с кремлевскими милитаристами делает наезды на Авакова, потом против Вороненкова и пассажи возмущения по поводу вложений РФ в облигации США и призывами брать пример со Сталина – мол, «медведевские либералы» опять «продали Россию американцам» (ровно то же самое про «медведевских либералов» из правительства РФ в один голос твердят все ивановцы-чемезовцы-сурковцы как на своем телеканале «Царьград-ТВ», вещающем из здания «Ростелекома» С.Иванова, так и на всех своих интернет-ресурсах).

Не менее странно выглядел пост, в котором Навальный иронизировал по поводу покупки российскими финансовыми властями очередного пакета американских облигаций – мол, Сталин так бы не поступил . С одной стороны критика Навальным действующей власти выглядит логично, но нельзя не заметить, что его аргументация в данном случае по сути полностью совпадает с тем, что говорили, но уже всерьез, ура-патриотические пропагандисты в СМИ, также контролируемые группой Иванова. Навальный, как и они, критиковал Медведвева и либералов в правительстве вообще за то же самое действие и используя ту же саму риторику, как будто его пост и выступления госпропагандистов были сделаны по одному и тому же «темнику» и отличались друг от друга только интонацией.

Расследования Навального, вряд ли можно считать таковыми в полном смысле слова, потому что они базируются на информации, которую ему предоставляют люди в высоких кремлевских кабинетах, что уже многократно обсуждалось и сейчас этот тезис даже не вызывает дискуссии. Тем не менее, эти информационные материалы сделаны достаточно качественно, чтобы привлечь внимание значительной аудитории и СМИ.



НАВАЛЬНЫЙ РАССЛЕДУЕТ «ЗЛОСТНОЕ ВОРОВСТВО» МЕДВЕДЕВА И КО, НО В УПОР НЕ ВИДИТ НИЧЕГО ПОДОБНОГО У ИВАНОВА, ЧЕМЕЗОВА И СУРКОВА

В этой связи главным становится вопрос: почему расследования Навального направлены не против разных групп в окружении Владимира Путина, а исключительно против Дмитрия Медведева и его окружения? При этом группа Иванова-Чемезова, контролирующая огромный кусок госсобственности, остается полностью за пределами внимания ФБК. Нет расследований ни о коррупции в «Ростехе», в который входят все ключевые предприятия ВПК и не только, ни о коррупции в «Ростелекоме», где должность председателя совета директоров занимает Сергей Иванов.



Последнее время Навальный мочит исключительно Медведева и медведевцев – тут и фильма «Он вам не Димон», и «Полет Чайки» (в котором, кстати, самый крутой компромат на Чайку вообще не упомянут), и фильм про Шувалова, как там его жена возит собачек в личном самолете. Чайка и Шувалов – соратники Медведева. Про Усманова был еще фильм. Усманов хоть изначально и был КГБшным контрабандистом (он в 1980 осужден вместе с двумя влиятельными КГБшниками за вымогательство 30 тысяч в связи с контрабандой) – на этой почве он и сблизился с командой Путина, но он примыкает больше к Медведеву, так как с самого начала первого путинского срока он присосался к «Газпрому», который является медведевской вотчиной: еще в феврале 2000 Усманов возглавил «Газпроминвестхолдинг».



В итоге складывается такая конфигурация: группа Сергея Иванова в Кремле используя свои административные ресурсы, помогает Навальному делать карьеру, а оппозиционный политик в ответ, когда это необходимо, отплачивает благодарностью своим высокопоставленным покровителям - например, устраивает проблемы Собянину на выборах мэра Москвы, организовывает информационные атаки на Медведева и его окружение или высказывается в американской прессе против поставок США оружия Украине.



Вряд ли можно ли в этом случае говорить, что Навальный - марионетка одного из кланов в Кремле, скорее это симбиоз, в котором обе стороны используют ресурсы друг друга, при этом каждая из них пока остается в выигрыше.



ПОЧЕМУ НАВАЛЬНЫЙ МОЧИТ И ПЕСКОВА, И ВОЛОДИНА, И КИРИЕНКО, НО НЕ ТРОГАЕТ СУРКОВА

В окружении Иванова-Чемезова есть четыре группы пиарщиков-политтехнологов: 1. группа Суркова – Константина Костина – Алексея Чеснакова; 2. группа Володина – Неверова – Тимура Прокопенко; 3. группа Дмитрия Пескова – Алексея Громова; 4 группа Кириенко-Харичева и т.д. Вот что интересно. Кстати, у Навального масса наездов на команду Володина и команду Пескова, а теперь и на Кириенко, но нет ни слова про Суркова и компанию, ни про сурковцев Константина Костина, Алексея Чеснакова, Олега Говоруна.



Хотя про сурковцев много чего можно было бы порасследовать – больше, чем про кого либо еще. Например, есть прослушка разговора Чеснакова с Бородаем, где Бородай отчитывается, что из полученных 150 тыс долл отдал 100 тыс Гиркину и 50 тыс «Захару» (нынешнем главе ДНР Захарченко) – эта прослушка СБУ так напугала Кремль, что именно после нее и Бородая, и Гиркина отозвали из Донецка обратно в Москву.

«Открытой России» публиковала расследование о Наталии Дубовицкой, жене Владислава Суркова.

В общем тем о Суркове и КО – к слову, официальном главном кураторе ДНР-ЛНР – можно много чего накопать, но Навальный именно о нём «почему-то» ни капли не роет…



СУРКОВЦЫ – СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ НАВАЛЬНЫМ И КРЕМЛЕВСКИМИ МИЛИТАРИСТАМИ

Навальный не получает прямых команд из АП, но Навальный – не только политик, но и пиар-бизнесмен, который зарабатывает, получает

СУРКОВЦЫ – СВЯЗУЮЩЕЕ ЗВЕНО МЕЖДУ НАВАЛЬНЫМ И КРЕМЛЕВСКИМИ МИЛИТАРИСТАМИНавальный не получает прямых команд из АП, но Навальный – не только политик, но и пиар-бизнесмен, который зарабатывает, получает деньги за публикации того или иного компромата.

Конечно, не напрямую, а через цепочку пиарщиков , но конечными заказчиками выступает та же военно-промышленная группировка Иванова-Чемезов, что и в случае с Зюгановым. Так что Навальный формально не знает, на кого он работает (хотя должен догадываться).

Тем не менее Навальный, сознательно или бессознательно (просто на других заказов нет), но тоже борется исключительно с Медведевым и медведевцами: генпрокурором РФ Юрием Чайкой, первым вице-премьером РФ Игорем Шуваловым, миллиардером Алишером Усмановым. При этом Навальный не трогает ни Иванова, ни Чемезова, ни их ближайших соратников, например, такого видного ивановца-чемезовца, как Сурков (который в 2007 поддерживал С.Иванова в качестве будущего президента РФ https://tulskiy.livejournal.com/93217.html, да и когда в 2012 правая рука Суркова – Олег Говорун – был уволен из правительства, он никуда не мог устроиться, после чего с помощью Суркова был трудоустроен главой Коломенского «КБ машиностроения», входящего в чемезовский «Ростех», хотя ни к какому машиностроению сурковец Говорун никогда не имел ни малейшего отношения). И это не случайно: по моей информации, связующим звеном между пиарщиками, работающими с Навальным, и Ивановым-Чемезовым – является как раз Сурков…



НАВАЛЬНЫЙ: «МОЙ НАСТАВНИК И ДАЖЕ МЕНТОР В ИНТЕРНЕТЕ – АНТОН НОСИК»

И вот когда Антон Носик умер, Навальный

НАВАЛЬНЫЙ: «МОЙ НАСТАВНИК И ДАЖЕ МЕНТОР В ИНТЕРНЕТЕ – АНТОН НОСИК»И вот когда Антон Носик умер, Навальный подтвердил публично то, что мне, например, было и так хорошо известно: Навальный открыто заявил, что считал Носика своим «наставником», «другом своей семьи» и даже «ментором», подтвердил, что «Носик совершенно решающее оказал влияние на мои взгляды и практики, связанные с интернетом и журналистикой».

Все эти годы Навальный получал кремлевские заказы вообще и сурковские в частности через двух кремлевских пиарщиков – Антона Носика и Михаила Гуревича (они между собой очень близкие друзья).



АНТОН НОСИК – ДРУГ ВСЕХ СУРКОВСКИХ ИНТЕРНЕТЧИКОВ, В Т Ч ГЛАВНОГО ИЗ НИХ КОНСТАНТИНА РЫКОВА

Если набрать в интернете, то можно найти



«МЕНТОР НАВАЛЬНОГО» НОСИК ЛИЧНО ОЗВУЧИЛ КРЕМЛЕВСКУЮ ПРОПАГАНДУ ПРОТИВ УКРАИНЫ И СИРИИ

Носик занимался пиар-поддержкой войн Путина в Украине и в Сирии, причем делал это даже от своего имени: то Носик пишет «Вот я был столько лет толерастом. И считал украинцев за людей. Ну ладно, уговорили, я ошибался, исправлюсь», то на следующий же день после того, как Путин признал, что он бомбит Сирию, Носик

АНТОН НОСИК – ДРУГ ВСЕХ СУРКОВСКИХ ИНТЕРНЕТЧИКОВ, В Т Ч ГЛАВНОГО ИЗ НИХ КОНСТАНТИНА РЫКОВАЕсли набрать в интернете, то можно найти целый ряд фото видео , где Антон Носик называет своим другом главного сурковского интернетчика Константина Рыкова (депутата ГД от ЕР в 2007-2011, а в последние годы – кремлевского посыльного в штабах Ле Пен и Трампа), «снежинку третьей мировой» Марию Катасонову (помощницу одиознейшего друга Путина по Петербургу ивановца-чемезовца Евгения Федорова) на фоне портретов Ле Пен и Путина; видео, где Носик пьет коньяк вместе с еще одним своим другом Сергеем Минаевым – телеведущим путинского НТВ и близким другом и – поговаривают – любовником правой руки Суркова Алексея Чеснакова (того самого, который в Украине прославился прослушкой с Бородаем, в которой глава ДНР отчитывается перед Чеснаковым, что из полученных у него 150 тысяч долларов он 100 тысяч передал Гиркину и 50 тысяч «Захару» – в Кремле-то сразу поняли, что эта прослушка «спалила» прямую связь Гиркин-Бородай-Чеснаков-Сурков-(С.Иванов)-Путин, после чего Гиркина и Бородая спешно забрали обратно в Москву, назначив на их место еще не «спаленного» «Захара» – ныне известного как Захарченко). Одно видео даже так и озаглавлено «Носик+Рыков=ЛЮБОВЬ».«МЕНТОР НАВАЛЬНОГО» НОСИК ЛИЧНО ОЗВУЧИЛ КРЕМЛЕВСКУЮ ПРОПАГАНДУ ПРОТИВ УКРАИНЫ И СИРИИНосик занимался пиар-поддержкой войн Путина в Украине и в Сирии, причем делал это даже от своего имени: то Носик пишет «Вот я был столько лет толерастом. И считал украинцев за людей. Ну ладно, уговорили, я ошибался, исправлюсь», то на следующий же день после того, как Путин признал, что он бомбит Сирию, Носик пишет пост с призывом «Стереть Сирию с лица Земли» ... Причем и антисирийский, и антиукраинский высеры Носика пиарит всё тот же главный сурковский интернетчик Рыков в своем Твиттере

Тот же Носик прославился и фото со вскидыванием руки в нацистском приветствии, и видео, где в компании сурковцев Рыкова и Минаева Носик говорит «Зиг Хайль!» и добавляет: «А что? Зигуют все , абсолютно»…



Понятно, что Навальный не как Зюганов и Жириновский, не по приказу это делает, а за деньги через цепочку пиарщиков, примерно такую: С.Иванов-Сурков-(Чеснаков)-Рыков-А.Носик(М.Гуревич)-Навальный.



КАК НАВАЛЬНЫЙ ПОМОГ КРЕМЛЮ ТРИУМФАЛЬНО ПОБЕДИТЬ В ГД-2016



Кремль очень активно мешал ПАРНАСу, выделил большие деньги. Вполне вероятно, часть этих денег пошла и к Навальному за то, чтобы Навальный весной 2016 взорвал кампанию ПАРНАСа – в самом начале этой кампании. Изначально, когда Михаил Касьянов договаривался с Навальным в апреле 2015, то договор был приблизительно такой: Навальному все равно закон запрещает баллотироваться, поэтому список возглавляет Касьянов, но все остальные номера списка формируются по итогам праймериз, на которых победят кандидаты Навального (как они в 2012 победили на таких же праймериз-«выборах» в КС оппозиции), в связи с чем всю избирательную кампанию как на улицах, так и в интернете-соцсетях берет на себя Навальный и его команда, которая собственно и будет по сути вести кампанию в поддержку себя-любимых, а за предоставление им такой возможности – участия в выборах – Касьянову тоже гарантируется мандат, 1-е место в списке (плюс у Касьянова за плечами очень успешный опыт работы главой правительства РФ, его фамилия известна большинству россиян, в то время как ни один из соратников Навального по партии даже 10% россиян не известен, а большинство – и 1% не известны).

Но у Касьянова нет ни малейшего опыта участия в выборах, а у Навального есть и очень большой и успешный (и кампания «Яблока» в МГД-2005, и кампания Навального в мэры Москвы-2013 – кстати, на них Навальный был пущен стараниями всё той же АП С. Иванова: без АП Навального бы и из тюрьмы не выпустили, и подписей мундепов-единороссов не дали – это всё С. Иванов приказал сделать, чтобы ослабить позиции медведевца Собянина, а с ним и позиции самого Медведева, который в 2005 сделал Собянина своим преемником во главе АП, в 2008 назначил главой своего штаба, а в 2010 – мэром столицы). Касьянов на это надеялся. В апреле 2015 года было заключено публичное соглашение, что сторонники Навального пойдут на выборы на базе ПАРНАСа во главе с Касьяновым. До апреля 2016 Навальный целый год каждый месяц заявлял, что будет соблюдать это соглашение, что полностью поддерживает его. И вдруг бабах! На путинском НТВ выходит фильм «Касьянов день», где самый серьезный компромат – это видео, как Касьянов занимается сексом с Натальей Пелевиной – соратницей по партии (после этого даже многие женщины-путинистки говорили, что сочувствуют Касьянову и Пелевиной, что власть и ТВ так запредельно по-хамски к ним в постель залезли).

И вот Навальный, якобы так впечатлен этим «страшным компроматом», что резко выходит из коалиции, не будет участвовать в праймериз ПАРНАСа и тем более в их организации. Навальный, как по команде из Кремля, хлопает дверью, говорит, что в выборах вместе с Касьяновым участвовать не будет! Это в момент, когда кампания ПАРНАСа должна начаться, когда должны проходить праймериз, в организации которых у Навального также опыт успеха-2012, а замену уже не найти.

По официальным данным «Единая Россия» получила 54% (но это с учетом тотальных фальсификаций с 85%-96% по Татарстанам, Тывам, СевКавказам и т.д.), а реально она получила менее 40%. При этом Навальный еще постоянно подчеркивал, что ПАРНАС, «Яблоко» и «Рост» не имеют ни малейших шансов пройти – т. е. фактически призывал не давать голосов именно им, единственным трем здравомыслящим партиям.



НАВАЛЬНЫЙ АГИТИРОВАЛ ЗДРАВОМЫСЛЯЩИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ БОЙКОТИРОВАТЬ ВЫБОРЫ КАК РАЗ ТОГДА, КОГДА БЫЛ ВЫБОР

Плюс Навальный фактически агитировал не ходить на выборы: вся его «стратегия 550 рублей» – это откровенный призыв не идти на выборы: мол, не хотите отдать свои 550 рублей партиям – не отдавайте им свой голос, но в этом Навальный самым бессовестным образом врал: ведь на самом деле 550 бюджетных рублей в любом случае у каждого избирателя забирают и отдают партиям, а вот каким именно партиям – это и зависит от того, проголосуете вы за свою партию или останетесь дома. Результат – в 2016 году самая низкая явка за всю историю выборов в Госдуму: по официальным данным 48%, а реально – около 30%. Например, в Санкт-Петербурге, где фальсификации меньше среднего (но тоже заметные), официальная явка была 32,5%, а реальная – около 25%. В мелких городах и сёлах реальная явка была в пределах 30-35%.



Причем Навальный агитировал здравомыслящих избирателей бойкотировать выборы как раз тогда, когда был выбор (2016 – когда были и «Парнас», и в «Яблоке» появились Д.Гудков и В.Рыжков, и «Партия Роста» с О.Дмитриевой и Хакамадой тоже имела неплохой потенциал), но тот же Навальный агитировал участвовать, когда выбора не было – когда в 2011 ничего подобного не было в бюллетене, а были по сути только коммунисты-сталинисты, жириновцы и надоевший Явлинский…



НАВАЛЬНЫЙ ПОМОГ КРЕМЛЮ ПОБЕДИТЬ В ГД-2016, И ПРЕДЛОЖИЛ ЗА ЭТО… СДЕЛАТЬ ЕГО ПРЕЕМНИКОМ ПУТИНА

Так, все понтоватые и самоуверенные заявления Навального конца 2016 о том, что он готов стать преемником-наследником Путина и гарантировать Путину неприкосновенность – все эти заявления Навального можно объяснить только тем, что он сам понимал, что весной-летом-осенью 2016 он сослужил Кремлю большую пользу в полном подрыве и развале «Парнаса» (а также и в непрохождении ни одного депутата от «Яблока» и «Роста»), в поддержке засылки Кремлем в «Парнас» володинского клоуна Вячеслава Мальцева (который своими пищалками, «трипперами», заявлениями «я – основатель партии «Единая Россия»» и т.д. всё сделал, чтобы оттолкнуть от «Парнаса» почти всех избирателей; примечательно, что Навальный отказал в поддержке Касьянову, но поддержал володинского провокатора Мальцева, который даже в эфире с Навальным хвалил Володина и называл его будущим президентом РФ).



После этого Кремль в представлении Навального должен чем-то ему отплатить. Как минимум – пустить на выборы, чтобы он занял второе место. А как максимум – сделать Навального преемником Путина, в обмен на что Навальный готов гарантировать Путину неприкосновенность и т. Д. На мой взгляд, такие заявления можно интерпретировать только как предложение Навального Кремлю расплатиться по счетам.

Но Путин не считает, что он кому-то что-то должен и к Навальному, Жириновскому и Зюганову относится как к мелким марионеткам, которых он дергает за веревочки…



ТОЛЬКО ИВАНОВ ВЫШЕЛ ИЗ ОПАЛЫ И РЕШИЛ ВОЗОБНОВИТЬ БОРЬБУ ПРОТИВ МЕДВЕДЕВА, КАК ОТ ИМЕНИ НАВАЛЬНОГО ВЫПУЩЕН «ОН ВАМ НЕ ДИМОН»

С. Иванов вышел из опалы в феврале 2017, это стало очевидно уже 18 февраля 2017, когда появилось

ТОЛЬКО ИВАНОВ ВЫШЕЛ ИЗ ОПАЛЫ И РЕШИЛ ВОЗОБНОВИТЬ БОРЬБУ ПРОТИВ МЕДВЕДЕВА, КАК ОТ ИМЕНИ НАВАЛЬНОГО ВЫПУЩЕН «ОН ВАМ НЕ ДИМОН»С. Иванов вышел из опалы в феврале 2017, это стало очевидно уже 18 февраля 2017, когда появилось сообщение Bloomberg о том, что его сын будет назначен президентом «АлРоСа» – главной алмазной госмонополии РФ, 27 февраля эта информация подтверждена официально (а 6-13 марта назначение состоялось). И для всех, и для Иванова в первую очередь, стало ясно: раз Путин отдал С. Иванову такую крупную госмонополию – значит он простил того за то, как громко засветились путинские хакеры в США и за подрыв «Единой России» во главе с Медведевым прямо перед выборами (тем более, что ситуацию с «Единой Россией» успели полностью исправить за 5 недель после отставки С. Иванова).

И как только С. Иванов понял, что он вышел из опалы – он тут же снова взялся за своё любимое занятие: войну против Медведева, и заказал через цепочку пиарщиков тот самый «фильм Навального» против Медведева «Он вам не Димон», который опубликован 2 марта. А 26 марта прошли «митинги Навального» на безобидную для Путина тему – за отставку Медведева…



ВЕСЬ 2017 НАВАЛЬНЫЙ ПОМОГАЛ КРЕМЛЮ «СОЗДАВАТЬ ИНТРИГУ» НА «ВЫБОРАХ» ПРЕЗИДЕНТА

Весь 2017 год шла игра между Кремлем и Навальным по созданию друг для друга видимости «серьезной политборьбы», «интриги» и «ажиотажа» вокруг «выборов» президента РФ. Навальный создавал свои псевдо-«штабы», хотя Кремль с декабря 2016 постоянно заявлял, что не будет пускать его на «выборы» для поднятия явки. Путину ведь хочется 70% явки, поэтому псевдо-«штабы» и путинские погромщики этих «штабов» – клоунская игра, которая выгода и Навальному, и Путину. Навальному выгодно, чтобы показывать, мол, видите, как нас преследует, значит мы «очень сильны и опасны». Кремлю это выгодно, так как на унылых «выборах» с очевидным результатом вдруг появляется какая-то «интрига», какой-то «ажиотаж». Так они создавали друг для друга «интригу» и «шумиху». Для Кремля было понятно, чем ближе к выборам, тем понятней, что у Навального фейковая активность, тем Навальному хуже, от этого в итоге (после «выборов» и благополучной инаугурации Путина) Навальный только потеряет.



НАВАЛЬНЫЙ ОЖИВЛЯЕТ ПОЛИТ-ТРУП ГИРКИНА: ПОД ВОЗМУЩЕНИЕ СВОИХ СТОРОННИКОВ, НО НА РАДОСТЬ ИВАНОВА-ЧЕМЕЗОВА

Плюс Навальный в очередной раз подыграл Иванову-Чемезову, когда в июле они решили оживить политтруп своего Гиркина. Гиркин может публично обругать даже Путина, но никогда не говорит ни слова плохого про С.Иванова и Чемезова (и даже ивановца-чемезовца Кириенко Гиркин недавно похвалил, хотя все единомышленники Гиркина именуют Кириенко «жидом Израителем»). Да и в момент, когда Гиркин участвовал в захвате Крыме и создавал ДНР, Гиркин числился в «службе безопасности Малофеева», а Малофеев

ВЕСЬ 2017 НАВАЛЬНЫЙ ПОМОГАЛ КРЕМЛЮ «СОЗДАВАТЬ ИНТРИГУ» НА «ВЫБОРАХ» ПРЕЗИДЕНТАВесь 2017 год шла игра между Кремлем и Навальным по созданию друг для друга видимости «серьезной политборьбы», «интриги» и «ажиотажа» вокруг «выборов» президента РФ. Навальный создавал свои псевдо-«штабы», хотя Кремль с декабря 2016 постоянно заявлял, что не будет пускать его на «выборы» для поднятия явки. Путину ведь хочется 70% явки, поэтому псевдо-«штабы» и путинские погромщики этих «штабов» – клоунская игра, которая выгода и Навальному, и Путину. Навальному выгодно, чтобы показывать, мол, видите, как нас преследует, значит мы «очень сильны и опасны». Кремлю это выгодно, так как на унылых «выборах» с очевидным результатом вдруг появляется какая-то «интрига», какой-то «ажиотаж». Так они создавали друг для друга «интригу» и «шумиху». Для Кремля было понятно, чем ближе к выборам, тем понятней, что у Навального фейковая активность, тем Навальному хуже, от этого в итоге (после «выборов» и благополучной инаугурации Путина) Навальный только потеряет.НАВАЛЬНЫЙ ОЖИВЛЯЕТ ПОЛИТ-ТРУП ГИРКИНА: ПОД ВОЗМУЩЕНИЕ СВОИХ СТОРОННИКОВ, НО НА РАДОСТЬ ИВАНОВА-ЧЕМЕЗОВАПлюс Навальный в очередной раз подыграл Иванову-Чемезову, когда в июле они решили оживить политтруп своего Гиркина. Гиркин может публично обругать даже Путина, но никогда не говорит ни слова плохого про С.Иванова и Чемезова (и даже ивановца-чемезовца Кириенко Гиркин недавно похвалил, хотя все единомышленники Гиркина именуют Кириенко «жидом Израителем»). Да и в момент, когда Гиркин участвовал в захвате Крыме и создавал ДНР, Гиркин числился в «службе безопасности Малофеева», а Малофеев известен своей близостью именно к С.Иванову и чемезовцу Щеголеву . Очевидно, что заказ на «оживление Гиркина» у С.Иванова-Чемезова и они опять через ту же цепочку пиарщиков передали его Навальному. Тем более, что абсолютно одновременно с Навальным оживлением Гиркина занялся такой очевидный и известный пропагандист С.Иванова-Чемезова, как Анатолий Шарий (он в начале июля делает ролик о том, что про Гиркина зря забыли).

При этом для всех заранее было очевидно, что эти дебаты-«обнимашки» с полковником ФСБ террористом Гиркиным (их очень точно охарактеризовал Невзоров ) нанесут ущерб Навальному и помогут только Гиркину. И это изначальное ощущение полностью подтвердилось и числом лайкеров в Фейсбуке (у Навального их число упало, а вот у Гиркина в «ВК» выросло) и даже данными опросов ВЦИОМ (перед дебатами Навального сами назвали в качестве политика вызывающего наибольшее доверие 1,4%, после дебатов-«обнимашек» с Гиркиным – лишь 0,6%). Да и зачем человеку, который имеет максимум подписчиков в соцсетях в 2 млн. (столько у Навального в Youtube ) дебаты с террористом-ФСБшником, имеющим максимум лишь в 0,02 млн. подписчиков (столько у Гиркина в «ВК»)? Единственный смысл в таком самоподрыве – если за него хорошо заплатили те же заказчики, что оплачивали наезды на Медведева и Ко, на Авакова Вороненкова и т.д…

Поэтому не удивительно, что после фактического братания Навального и Гиркина число людей, которое по его призыву пришло на митинг 7 октября упало до минимума.



Фейковое «выдвижение Навального в президенты» снова создало для Алексея Анатольевича «благоприятный фон», но тоже не надолго…

Понятно, что безусловное доверие к Навальному сильно упало, но по сравнению с Путиным для недовольных Навальный по-прежнему выглядит «меньшим злом» и «единственным эффективным тараном, который прогонит Путина и возьмет Кремль». Впрочем, когда Путин успешно продлит своё правление на «выборах», проведет инаугурацию, а «единственный эффективный таран» Навальный ничего серьезного этому не противопоставит – тогда у поклонников Навального наступит «похмелье»…



ВЕРСИЯ О РОЛИ СЕЧИНА

Участие С.Иванова-Чемезова-Суркова в раскрутке Навального (выборы мэра-2013) и во многих темах его расследований (команда Медведев-Собянин-Чайка-Шувалов-Усманов-Дерипаска – это враги команды С.Иванова-Чемезова; а Володин-Неверов-Прокопенко, Песков, Кириенко – это конкуренты Суркова-К.Костина-Чеснакова) я считаю доказанной.



Но есть еще и версия о том, что в наездах на Медведева заинтересован Сечин, эту версию озвучил, в частности, Белковский: «И тут неожиданно выясняется, что мэром города Плёс, того самого, где была резиденция Медведева с уточкой, положившей начало скандалу, является личный и непосредственный зять Игоря Ивановича Сечина Тимербулат Каримов. Не думаю, что Навальный работает на Сечина. Просто в случае с резиденцией в Плёсе было совпадение интересов, ситуация, в которой обе стороны (Навальный и Сечин) выигрывают ». Тема конфликта Сечина и Медведева вокруг Плеса была описана в «Собеседнике» за неделю до фильма Навального «Он вам не Димон»

Что ж, Сечин тоже может быть заинтересованным лицом в наезде на Медведева, и может даже в этом участвовать, но он никак не мог ни обеспечить регистрацию Навального в мэры Москвы (а С. Иванов вполне мог), ни заменить ему – тем более за сутки – приговор на противоположный (ГП и судебная система возглавляются врагами Сечина и у него не было никакого административного поста в 2013 с которого он мог даже пытаться ими командовать; а С. Иванов имел этот самый высочайший административный пост в 2013), Сечин никогда не имел никаких бизнес-связей и иных рычагов воздействия на Прохорова или Лебедева (а С. Иванов и Чемезов и имели и имеют бизнес-связи и с Прохоровым, и с Лебедевым, как и имели иные – административные – рычаги воздействия на этих крупных бизнесменов), Сечин никак не причастен к войне против Украины, к Гиркину и вообще к армии и ВПК (а С. Иванов, Чемезов и Сурков причастны самым прямым образом), Сечина никак не вмешивается в выборы в РФ и никогда не организовывал митингов (а С. Иванов, Чемезов и Сурков только делают, что занимаются этим: у того же Чемезова в Госдуме больше своих депутатов, чем у какого-либо другого олигарха-«друга Путина»), Сечин никогда не занимался масштабным и многолетним полит-пиаром и именно поэтому его репутация так плоха – о её себе никогда не старался «отмыть» (а С. Иванов, Чемезов, Сурков только и делают, что занимаются полит-пиаром, особенно «черным пиаром»).

Проще говоря, Сечин может быть помощником в борьбе с Медведевым и медведевцами, но никак не тянет на ГЛАВНОГО организатора и застрельщика…

Возвращаясь к тому же аферисту Ю. Я. Лившицу, тоже можно отметить, что мы обнаружили его связь с «Ростелекомом» С. Иванова, но – во всяком случае пока – не нашли его связей с Сечиным, хотя и не исключено, что Юрий Лившиц может иметь некую связь с Сечиным: оба они занимаются нефтью, оба активно налаживают сотрудничество с Китаем…