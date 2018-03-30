МЧС начало раздачу респираторов жителям Волоколамска, но режим ЧС вводить не планирует
- 30.03.2018, 17:47,
- Новости
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Необходимость вводить режим чрезвычайной ситуации в Волоколамском районе Подмосковья из-за ядовитых испарений от мусорного полигона пока отсутствует, заявили представители МЧС РФ.
«Есть критерии введения чрезвычайной ситуации. Критерии прописаны в нормативно-правовых актах, в постановлении правительства РФ и в приказах, зарегистрированных в министерстве юстиции», — цитирует РИА «Новости» выступление начальника главного управления МЧС РФ по Московской области.
Однако, режим повышенной готовности с 30 марта все же был введен, после чего МЧС начало раздавать жителям подмосковного Волоколамска респираторы и маски.
Образовательные учреждения города пока работают в обычном режиме.
АПН следит за развитием событий.