 

МЧС начало раздачу респираторов жителям Волоколамска, но режим ЧС вводить не планирует

Необходимость вводить режим чрезвычайной ситуации в Волоколамском районе Подмосковья из-за ядовитых испарений от мусорного полигона пока отсутствует, заявили представители МЧС РФ. 

«Есть критерии введения чрезвычайной ситуации. Критерии прописаны в нормативно-правовых актах, в постановлении правительства РФ и в приказах, зарегистрированных в министерстве юстиции», — цитирует РИА «Новости» выступление начальника главного управления МЧС РФ по Московской области.

Однако, режим повышенной готовности с 30 марта все же был введен, после чего МЧС начало раздавать жителям подмосковного Волоколамска респираторы и маски.

Образовательные учреждения города пока работают в обычном режиме. 

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Катастрофы
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