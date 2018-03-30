МЧС начало раздачу респираторов жителям Волоколамска, но режим ЧС вводить не планирует

Необходимость вводить режим чрезвычайной ситуации в Волоколамском районе Подмосковья из-за ядовитых испарений от мусорного полигона пока отсутствует, заявили представители МЧС РФ. Необходимость вводить режим чрезвычайной ситуации в Волоколамском районе Подмосковья из-за ядовитых испарений от мусорного полигона пока отсутствует, заявили представители МЧС РФ.





«Есть критерии введения чрезвычайной ситуации. Критерии прописаны в нормативно-правовых актах, в постановлении правительства РФ и в приказах, зарегистрированных в министерстве юстиции», — цитирует РИА «Новости» выступление начальника главного управления МЧС РФ по Московской области.





Однако, режим повышенной готовности с 30 марта все же был введен, после чего МЧС начало раздавать жителям подмосковного Волоколамска респираторы и маски.





Образовательные учреждения города пока работают в обычном режиме.





АПН следит за развитием событий.



