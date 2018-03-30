 

Сгоревший торговый комплекс «Зимняя вишня» оказался самостроем

Кемеровский торговый центр «Зимняя вишня», который полностью сгорел 25 марта 2018 года, был построен самовольно без необходимых разрешений.

Как сообщается на официальном сайте СК РФ, в отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой возбуждено уголовное дело.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении начальника Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, в действиях которой усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра», — заявили представители СК.

Напомним, что в пожаре, который произошел в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, погибло 64 человека, из которых более 40 - дети.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Коррупция
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