Сгоревший торговый комплекс «Зимняя вишня» оказался самостроем
- 30.03.2018, 14:17,
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Кемеровский торговый центр «Зимняя вишня», который полностью сгорел 25 марта 2018 года, был построен самовольно без необходимых разрешений.
Как сообщается на официальном сайте СК РФ, в отношении начальника инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой возбуждено уголовное дело.
«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении начальника Инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзилии Комковой, в действиях которой усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, она не приняла мер по пресечению эксплуатации самовольно возведённого здания торгово-развлекательного комплекса «Зимняя вишня» в городе Кемерово без разрешения на строительство, что повлекло гибель посетителей торгового центра», — заявили представители СК.
Напомним, что в пожаре, который произошел в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта 2018 года, погибло 64 человека, из которых более 40 - дети.
АПН следит за развитием событий.