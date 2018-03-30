Всесметающее оружие слабых-2: удобный выстрел

В предыдущей статье «Всесметающее оружие слабых» было показано, что реактивные снаряды могут быть тем оружием, которое позволит обрушить на любого противника шквал огня, и тем самым подавить и уничтожить его. Какие бы ни были у противника приборы, электронные системы и прочие хитроумные изделия современного оборонпрома, против массированного артиллерийского огня ничто не выстоит.

Однако несмотря на то, что реактивный снаряд известен уже несколько десятилетий, и первые его образцы весьма широко применялись во Второй мировой войне, тем не менее, он не стал основным типом артиллерийского боеприпаса. Скажем, из суммарного выпуска артиллерийских снарядов и мин в СССР во время войны 775 млн. штук, только 12,5 млн. штук приходится на реактивные снаряды всех типов и калибров (не только для артиллерии, но и для авиации). 1,5% всего выпуска артиллерийских боеприпасов.

При том, что гвардейский реактивный миномет БМ-13 и все его последующие изводы очень хвалили, тем не менее, и во время войны, и десятилетия после нее ствольная артиллерия занимала доминирующее положение. Как-то не наблюдалось попыток сделать ставку на реактивные снаряды. Некоторые примеры, когда реактивный снаряд был главным и чуть ли не единственным типом артиллерийского боеприпаса, например, у «красных кхмеров» во время штурма Пномпеня в 1974-1975 годах, показывают, что это было от бедности и отсутствия или крайнего дефицита ствольной артиллерии и снарядов к пушкам и гаубицам.

Причина такого положения дел лежит, в общем-то на поверхности. Реактивный снаряд очень хорош, но стрелять им до крайности неудобно. Длинный факел раскаленных реактивных газов не позволяет расчету пусковой установки находиться рядом с ней в момент выстрела. Перед открытием огня из реактивных установок расчеты укрываются в ровиках или отходят в безопасную зону. Проходит довольно много времени, прежде чем расчет укроется, будет произведен пуск, и расчет снова подойдет к боевой машине и будет готов ее перезарядить.

Для стрельбы на дальние дистанции и с закрытых позиций – пойдет. Но вот для стрельбы прямой наводкой в ходе динамичного боя – определенно нет. Реактивным снарядом с обычной пусковой установки нельзя выстрелить из блиндажа, дота, здания (в этом случае реактивная струя поразит тех, кто находится в помещении). В городском бою, как показал опыт Берлинской операции, в которой штурмовыми группами применялись снаряды от БМ-13, пускаемые с самодельных пусковых установок, реактивные снаряды очень хороши. Но руководство рекомендовало пускать реактивные снаряды из зданий при помощи выносного пульта или электрического запального устройства, размещаемого этажом ниже от пусковой установки!

Реактивный снаряд сам по себе обладает достаточным весом и скоростью полета, чтобы даже без взрывчатки проломить борт легкой бронетехники, а заряд взрывчатки способен нанести серьезные повреждения даже танку. Но попробуй попади. Пока расчет отбежит от пусковой установки и произведет выстрел, любая подвижная цель, такая как бронемашина или танк, несомненно уйдут из-под прицела. Для динамичного артиллерийского боя не годится.

Потому и выходило, что реактивный снаряд не мог заменить другие виды артиллерии из-за этой своей конструктивной особенности. Как ни крути, а пушки – удобнее. Реактивные снаряды, при всех их потенциале, скромно занимали нишу, в которой образование длинного факела горячих газов при выстреле было не критично.

Можно ли это изменить? Можно. Более того, эта проблема уже решена, но только для ракетного оружия морского базирования. Как известно, есть для способа пуска ракет: «горячий», он же газодинамический, когда ракета выходит из пусковой установки за счет тяги своего двигателя, и «холодный», он же минометный, когда ракета выбрасывается из пусковой установки с помощью порохового генератора давления или парогазогенератора.

«Холодный» пуск смотрится предпочтительнее, но все же иногда возникает необходимость «горячего» пуска. В США еще в 1976 году создали Vertical Launching System Mk 41 для оснащения эсминцев. Это универсальная пусковая установка, способная запускать широкий спектр крылатых, противокорабельных и зенитных ракет, причем обоими способами.

Примечательность пусковой установки Mk 41 для нашей темы состоит в том, как американские конструкторы решили проблему отвода горячих газов при «горячем» пуске. Ячейки этой пусковой установки объединены в блоки по восемь штук (четыре штуки в два ряда). Между рядами этого блока, от самого низа пусковых ячеек и до самого верха, проложен теплоизолированный газовый канал, через который отводятся горячие газы при пуске. Когда включается ракетный двигатель, то открывается крышка ячейки, крышка газового канала, клапан внизу пусковой ячейки. В этом случае реактивные газы проходят через клапан, попадают в газовый канал и через него устремляются вверх точно параллельно ракете, и, по сути дела, вслед за ней. На фото пусков разного рода «Томагавков» это хорошо видно. Рядом с выходящей из ячейки ракетой вертикально вверх вздымается стена огня.

Остроумная идея! Почему бы не применить ее для конструирования пусковой установки для реактивных снарядов? Эта установка может выглядеть примерно так (в одноствольном исполнении). Во-первых, направляющая труба, в которую помещается реактивный снаряд, вложена в другую трубу, большего диаметра, так, чтобы между внутренней и внешней трубами сохранялось свободное пространство. Это газопроводящий канал кольцевого сечения. Трубы крепятся друг к другу жестко и в казенной части с герметичной заглушкой. Во-вторых, внутренняя, направляющая труба имеет отверстия или прорези для выхода реактивных газов в газопроводящий канал. В-третьих, эта же внутренняя, направляющая труба в казенной части наглухо запирается затвором, поршневым или клиновым, аналогичным затвору артиллерийского орудия.

Итак, реактивный снаряд досылается во внутреннюю направляющую трубу, затвор закрывается, происходит запал ракетного двигателя, и дальше реактивные газы, выталкивая снаряд из пусковой установки, выходят через отверстия или прорези в кольцевой газопроводящий канал и устремляются наружу у дульного среза. Газы выходят не назад, как в обычной пусковой установке для реактивных снарядов, а вперед, вслед за снарядом, примерно так же, как и у обычного артиллерийского орудия.

Это решение не то, чтобы совсем новое. Нечто подобное сотворили в конце войны в Германии, когда инженеры фирмы Alkett (берлинское подразделение концерна Rheinmetall-Borsig AG) скрестили шасси PzKpfw VI (более известный как «Тигр») и морской 380-мм бомбомет Raketenwerfer 61. Реактивные газы двигателя 380-мм ракеты отводились в пространство между стволом и кожухом ствола, и выходили через 30 отверстий в передней части ствола. Потенциально очень грозное оружие (ракета имела заряд в 125 кг тротила) стало заложником поражения и была вскоре забыта, вместе с решением по отводу газов при пуске реактивного снаряда. Тем не менее, она показывает реалистичность идеи.

Хорошую идею никогда не поздно извлечь из архива, тем более что нет особой нужды гоняться, подобно немецким конструкторам, за столь большими калибрами. Такая система может применяться для реактивных снарядов любых калибров, от 30-40 мм, до истинно крупных.

Вот это уже совсем другое дело. Такая пусковая установка (или, «пусковая пушка»; у нее больше сходства именно с пушкой) гораздо удобнее в применении. Расчет может оставаться рядом во время выстрела, ему не требуется опасаться длинного факела раскаленных газов. Удобный выстрел! Это дает возможность производить выстрел немедленно после прицеливания и стрелять по движущимся целям прямой наводкой, используя возможность пуска реактивного снаряда по настильной траектории. Если же эту же «пусковую пушку» поставить на большой угол возвышения, то она превратится в дальнобойную гаубицу, используя возможность пуска реактивного снаряда по навесной траектории.