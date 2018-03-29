Киевский патриархат: лихорадка или агония?

Когда в 1992 реализовывался проект «Киевский патриархат», его кураторы имели далеко идущие планы. Были надежды на признания КП другими каноническими Церквями. А через это планировался раскол и конфликты во всем мировом православно-духовном пространстве.

Помимо филаретовского проекта для этой цели разворачивались и другие: так шла массированная атака на Сербскую Православную церковь, чрез создание, по образцу УПЦ КП, «Македонской православной церкви» и «Черногорской православной церкви». Кстати эти псевдоцерковные новообразования являются чуть ли не единственными (еще некие болгарские раскольники), кто признал УПЦ КП и установил с ней «каноническое общение».

Филаретовская конфессиональная организация в радужных мечтах «демократизаторов» была призвана действовать и вне собственно Украины. Планировалось, что в качестве «либерально-прогрессивной церкви нового типа», она, с «иереями» типа Глеба Якунина, будет активно работать на территории России.

Однако выращенный в заокеанских политтехнологических ретортах гомункулус оказался нежизнеспособным. В своем соперничестве с Московским патриархатом филаретовцы проиграли.

Несмотря на всяческую медийную поддержку постмайданных властей и карманную социологию, появляется все больше информации о резком сокращении приходов Киевского патриархата.

По всей видимости, филаретовского кадавра убивает банальная нехватка денег. Времена внешнего финансирования для КП, похоже, закончились. Ни заокеанские спонсоры, ни постмайданнная держава поддерживать проект «правильной церкви» уже не могут. А в свободном плавании, особенно финансовом, филаретовцам уже не выжить.

Деньги это проблема любого храма. Приходы, по идее, самофинансируемы и средства на свое содержание должны зарабатывать сами. Как ни банально, но церковь живет платами священникам за требы и продажей свечек.

Это есть везде, в том числе и в Московском патриархате, где провинциальные храмы порой выживают лишь за счет помощи Святого духа, а голодающие семьи священников не редкость.

Ну а что сказать о перенасыщенной храмами нескольких конфессий Украине, вкупе с войной и ввергнутым в нищету населением?

Кроме, может быть, Киева элементарную, на уровне треб и свечек, конкуренцию «храм» КП никак не выдержит, если в ближайшей доступности есть храм Московского патриархата. Деньгоносцы пройдут скорее к «москалям», чем к филаретовцам.

УПЦ КП теряет прихожан. Одного укропатриотизма и медийной обработки становится недостаточно для физического существования лишенного внешней подпитки филаретовского «церковного организма».

Два с половиной десятилетия украинцам внушали, что УПЦ КП - «правильная церковь», а УПЦ МП – «неправильная». Многие украинцы вообще не задумывались в какой храм они ходят. Крест над куполом есть, что еще надо? Главное, что бы от дома было недалеко.

Но мало по малу, но даже до самого оболваненного простого селюка стала доходить мысль, что филаретовскую псевдоцерковь учредили из политических соображений, а «москальская», как ни крути, но Церковь каноническая, с тысячелетней историей и признана всем мировым Православием.

Истина, что именно филаретовское «новообразование» есть «что-то неправильное» доходит до все большего количества украинцев. Очень многие, даже реальные свидомиты-москалененавистники очень часто предпочитают не «патриотичну церкву», а «москальскую».

Ненавидящие Россию укропатриоты вполне могут совмещать посещение церквей Московского патриархата с членством в «Правом секторе» и участием в Донбасской войне.

Злую шутку с филаретавцами сыграл запорожский «неотпетый мальчик». Отказавший отпевать его священник показал всей Украине, что Киевский патриархат – это все что угодно, но не Церковь.

Украинский обыватель-селюк (горожанин в душе, как правило, так же селюк) существо достаточно прагматичное. И прекрасно понимает, что при будущем свидании с Богом ритуальные подпрыгивания и пение «щеневмерлы» могут и не сработать в качестве аргументов «праведной жизни». Тут уж лучше подстраховаться и примкнуть к Церкви с тысячелетней историей и мировым каноническим признанием.

Выдающийся современный украинский историк и публицист Александр Каревин в статье с характерным названием «Почему Порошенко прихожанин Русской православной церкви» - пишет по поводу «запорожского мальчика»: «Теперь же, волей-неволей внимание общества привлечено к вопросу о действенности «обрядов», производящихся в «Киевском патриархате». Многие, вероятно, задумаются над этим. И, если большое количество людей осознает себя одураченными, то возмущение их обёрнётся не только против УПЦ-КП (сия организация всего лишь средство), но и против самого государства, занимающегося обманом в духовной сфере».

По всем признакам «кураторы» проект «УПЦ КП» начинают сворачивать. Скорее всего, ввиду отсутствия финансов и малой эффективности.

Обращение Филарета к Московскому Патриархату, надо воспринимать как конвульсивные попытки реальной легализации и легитимации через установление «канонического общения»; отчаянную, явно спонтанную и непродуманную, попытку спасения тонущего псевдоцерковного корабля.

Вполне возможно очень скоро наступят времена, когда от бескормицы филаретовцы начнут, на индивидуальном и низовом приходском уровне, перебегать в Московский патриархат, если тот, само собой, согласится их принимать.

А вот тут возникает целый комплекс очень серьезных организационных и канонических проблем. Филаретовская «Украинская Православная Церковь Киевского патриархата» - с точки зрения канонического права – это псевдоцерковь, еретическая организация, которую возглавляет низверженный из сана и преданный анафеме ересиарх Филарет. Каноническое общение с ересиархами запрещено решениями первых Церковных соборов.

«Настоящая Поместная Православная Церковь ведет свое происхождение от Иисуса Христа и Его апостолов, имеет на себе Божью Благодать и находится в соборном единстве с другими Поместными Православными Церквями. То есть – является святой, соборной и апостольской», - так пишет Александр Каревин.

Согласно церковному преданию, первые апостолы получили Благодать Духа святого. От них эта Благодать через рукоположение перешла к первым епископам. И так через тысячелетия традиция получения Божией Благодати через рукоположение дает возможность возводить в сан архиереев и наделять их священноначалием. Руководимые именно такими архиереями Церкви и являются каноническими, действующими согласно Закону Божию.

Канонических церквей сейчас 15. В прошлом шло выделение из одних церквей других, но этот процесс был длительным, порой весьма болезненным (к примеру, выход Болгарской церкви из Греческой) и растягивался на десятилетия, а то и столетия.

Но всегда соблюдался канонический порядок и церковное право, при котором требовалось согласие всех Церквей, прежде всего той, из которой выходила новая.

Украинская Православная Церковь Московского патриархата – часть Русской Православной церкви. «Украинская Православная Церковь Киевского патриархата» - псевдоцерковь образованная с нарушением всех церковных правил и канонов. С канонической точки зрения ее не существует.

Но руководство Русской Православной Церкви Московского Патриархата все же приняло к рассмотрению обращение «патриарха» Филарета, оно даже было названо «шагом к пpeoдoлeнию pacкoлa и вoccтaнoвлeнию цepкoвнoгo oбщeния». Для рассмотрения «обращения Филарета» была создана комиссия.

По сути, самим принятием к рассмотрению филаретовского «письма» и заявлениями о «преодолении раскола» и «возможности восстановления общения», руководство РПЦ МП признало существование УПЦ КП именно как Церкви. Но какое «общение» может быть с раскольничьей организацией образованной в попранием норм канонического права?

Тот же факт, что обращение шло не от УПЦ КП, а именно от «патриарха» Филарета только добавляет неудобных вопросов. Филарет ведь изверженный из сана и преданный анафеме лжепастырь. Как можно принимать и рассматривать его «послание», если общение с ересиархами запрещено Церковными соборами древности и является тяжким грехом?

Если даже принять гипотетическую возможность «воссоединения» с выращенными в колбах западных политтехнологов новодельными конфессиональными гомункулусами, то тогда возникают такие проблемы канонического порядка, что разрешить их будет весьма и весьма сложно.

Во-первых, УПЦ КП еретики, и возглавляет их преданный анафеме лишенный церковного сана псевдопатриарх. Если «воссоединяться», то тогда надо снять с Филарета анафему и восстановить его в сане. В каком? Митрополита, как на момент извержения? А как же с нынешним «саном» патриарха? Оставить? Но патриархов не может быть два. Может быть ввести сан «Почетного Патриарха»?

В истории с «неотпетым мальчиком» была проявлена принципиальная позиция по непризнанию обрядов и таинств, совершенных УПЦ КП. А если «преодолеть раскол» то, как тогда? Признавать филаретовские «таинства»? И какие: совершенные с момента «преодоления раскола» или задним числом более ранние «периода раскола». Как тогда оценивать действия аналогичные истории с «неотпетым мальчиком»?

Подобные проблемы возникнут не только с крещениями, венчаниями, отпеваниями и прочим, но и со статусом филаретовских храмов. Как тут быть, признать из освященность или переосвящать заново? Как быть с тем же анафемой Мазепе, у «филаретовцев» снятой? Как быть с «рукоположениями» в священнослужители, все таки канонической преемственности тут явно не наблюдалось?

Ну и самое главное, как поступить с уже сложившейся внутренней иерархией филаретовцев. Автоматические признавать сан «возвращенцев» или «объединенцев»? Был протоиереем, стал снова протоиереем. Или всех понизить на ранг или на два? «Иереев» - в дьяконы, митрополитов - в иереи.

Скандал с отказом отпевать запорожского мальчика имел один интересный аспект. В защиту принципиальной позиции священника московского патриархата выступили подчиняющиеся Римскому папе греко-католики. Их представители заявили, что православный иерей в Запорожье поступил абсолютно правильно, ибо церковные принципы и правила нерушимы.

Никогда не отмеченные в любви к России и Православию греко-католики по сути предали своих «коллег» из «Киевского патриархата», косвенно подтвердив их каноническую не легитимность и признав таковую за УПЦ МП. Это еще один из явных симптомов «слива» КП. А в истории с «не отпетым мальчиком» греко-католики получили свою долю пиара, показав себя как приверженцев канонических традиций.

На современной Украине закрытие проекта «УПЦ КП» сопровождается явной кампанией по приданию Украинской греко-католической церкви статуса государственной конфессии.

Впервые за все годы на Рождество по государственному телевидению шла трансляция церковной службы не из православного, а из греко-католического храма. В своем новогоднем обращении к нации, вроде бы прихожанин УПЦ МП президент Украины Порошенко заявил: «Как учил владыка Любомир Гузар, нам следует молиться». Упомянутый Любомир Гузар ранее был главой Украинской греко-католической церкви, потом стал римско-католическим кардиналом. В исконно православном Запорожье, - городе стоящим на месте Запорожской Сечи, - местные власти постановили праздновать Пасху по католическому календарю.

По всем признакам, конфессиональное будущее Украины это греко-католицизм (а в перспективе классический католицизм) и, параллельно, УПЦ МП. Из-за ширмы «Киевского патриархата» вкупе с украинскими автономистами видны агрессивные стремления католицизма по аннексии исконного канонического пространства русского Православия.

Но ползучая католическая экспансия будет вестись, а по сути уже ведется, параллельно с практикой «нейтрализация» влияния Московского патриархата. УПЦ МП будут истязать всеми доступными способами.

Различные «патриоты», нацистские организации и само украинское государство будут всячески препятствовать нормальной работе приходов, не останавливаясь перед актами прямого насилия.

«Киевскому патриархату» уже терять нечего. В настоящее, уже после «Обращения», время ему отводится роль «духовного окормителя» откровенных нацистов, уже начавших, пока в «малых формах», межконфессиональную войну .

Но параллельно с «внешней работой», будут продолжаться попытки разрушить организационные структуры УПЦ МП. Это будет вестись через поддержку внутрицерковной «пятой колонны», уже существующей и состоящей из ненавидящих Россию и Русский мир «укропатриотов». Таких немало как среди мирян, так и среди представителей клира. Для кураторов «проекта Украина» гораздо проще и дешевле убивать украинское православие изнутри.