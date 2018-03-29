 

Госдума разрешила россиянам собирать валежник в лесу

Депутаты Госдумы приняли сегодня в основном чтении законопроект, позволяющий россиянам собирать в лесу сухие деревья или их части, лежащие на земле, без оформления специального разрешения. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.

Напомним читателям, что по действующему законодательству сбор и использование упавших деревьев считается незаконной заготовкой древесины. Для того, чтобы законно собирать валежник, ранее требовалось несколько месяцев ждать получения специального разрешения от местных властей.

Принятые поправки дополняют Лесной кодекс РФ понятием "валежник", что, как уверяют чиновники, "дает возможность его заготовки и сбора как недревесного лесного ресурса гражданами для собственных нужд" в порядке, устанавливаемом региональным законодательством.

По мнению депутатов, новая инициатива направлена и на защиту леса, и на помощь людям, которые собирают валежник для собственных нужд.

АПН следит за развитием событий.
 

теги: Новые законы
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Уровень жизни россиян повысят разрешением продавать грибы и ягоды
» Встречи депутатов с избирателями приравнены к митингам
» Госдума утвердила новые правила предвыборной агитации
» Путина просят не подписывать Лесной кодекс
» Госдума РФ приняла Лесной кодекс
Материал недели
Последние выборы Путина

Последние выборы Путина

Публикации
Всесметающее оружие слабых-2: удобный выстрел

Всесметающее оружие слабых-2: удобный выстрел

Киевский патриархат: лихорадка или агония?

Киевский патриархат: лихорадка или агония?

Повседневное зло

Повседневное зло

Кемерово у нас за окном

Кемерово у нас за окном

Как убивали парк на Лобненской 13...

Как убивали парк на Лобненской 13...

Топорная работа

Топорная работа

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Коррупция Новые законы Правительство Силовые структуры
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Конфигурация российской власти. Продолжение

Всесметающее оружие слабых-2: удобный выстрел

Всесметающее оружие слабых-2: удобный выстрел

Госдума разрешила россиянам собирать валежник в лесу

  • 18:47
  • 252

США могут арестовать российские активы

  • 17:15
  • 282

Массовый сбой Telegram по всему миру

  • 13:29
  • 288
Киевский патриархат: лихорадка или агония?

Киевский патриархат: лихорадка или агония?

В Лондоне проведут массовую проверку виз богатых россиян

  • 19:26
  • 531
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru