Госдума разрешила россиянам собирать валежник в лесу

Депутаты Госдумы приняли сегодня в основном чтении законопроект, позволяющий россиянам собирать в лесу сухие деревья или их части, лежащие на земле, без оформления специального разрешения. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС. Депутаты Госдумы приняли сегодня в основном чтении законопроект, позволяющий россиянам собирать в лесу сухие деревья или их части, лежащие на земле, без оформления специального разрешения. Об этом сообщает информационное агентство ТАСС.





Напомним читателям, что по действующему законодательству сбор и использование упавших деревьев считается незаконной заготовкой древесины. Для того, чтобы законно собирать валежник, ранее требовалось несколько месяцев ждать получения специального разрешения от местных властей.





Принятые поправки дополняют Лесной кодекс РФ понятием "валежник", что, как уверяют чиновники, "дает возможность его заготовки и сбора как недревесного лесного ресурса гражданами для собственных нужд" в порядке, устанавливаемом региональным законодательством.





По мнению депутатов, новая инициатива направлена и на защиту леса, и на помощь людям, которые собирают валежник для собственных нужд.





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