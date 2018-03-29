США могут арестовать российские активы

Вашингтон не исключает вероятность ареста российских активов в США из-за скандала с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Об этом сегодня сообщает агентство РБК со ссылкой на посла США в Москве Джона Хантсмана.





Американский чиновник заявил, что Венская конвенция, гарантирующая неприкосновенность, не регулирует все взаимоотношения стран. "Но также существуют другие соглашения, достигнутые в разное время, которые тем или иным образом касаются вопросов дипломатической собственности, дипломатических объектов. Поэтому не стоит строить предположения о том, как будут развиваться события", резюмировал дипломат. При этом, политик отметил, что ему неизвестно, какое будущее ждет две страны, однако он надеется на стабилизацию отношений США и России.





АПН следит за развитием событий.



