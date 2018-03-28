В Лондоне проведут массовую проверку виз богатых россиян

Известно, что ревизии будут подвергнуты около 700 инвестиционных виз для выходцев из России, которые получены до 2015 года. Об этом сообщила сегодня министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд.

Стоимость получения такой визы составляет не менее 2 млн фунтов стерлингов, которые требуется вложить в экономику королевства.

Британские власти начинают тотальную проверку виз, выданных богатым россиянам в обмен на финансовые инвестиции.