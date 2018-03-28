В Лондоне проведут массовую проверку виз богатых россиян
- 28.03.2018, 19:26,
- Новости
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Британские власти начинают тотальную проверку виз, выданных богатым россиянам в обмен на финансовые инвестиции. Известно, что ревизии будут подвергнуты около 700 инвестиционных виз для выходцев из России, которые получены до 2015 года. Об этом сообщила сегодня министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд. Стоимость получения такой визы составляет не менее 2 млн фунтов стерлингов, которые требуется вложить в экономику королевства.
Все эти меры будут предприняты в ответ на скандал с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля
, после которого Великобритания, США и многие страны ЕС выслали более 100 российских дипломатов.
Как ранее уже сообщало АПН
, одновременно Лондон задействует новый закон о криминальных финансах, который дает право госорганам требовать от владельцев активов и недвижимости стоимостью больше 50 тысяч фунтов подробных объяснений способов получения средств, потраченных на покупку.
Если владелец состояния откажется это сделать, или его объяснения не удовлетворят чиновников, то на его собственность или счета будет наложен арест.
АПН следит за развитием событий.